Exomecha: Release-Monat verkündet und weitere Details zum Spiel

TwistedRed hat verkündet, dass der First-Person-Online-Shooter ExoMecha als Free-to-Play-Spiel im August für Xbox Series X|S und Xbox One eintreffen wird.

Erst letzte Woche wurde ein frischer Gameplay-Trailer zum Spiel veröffentlicht, der rasante Shooter-Action zeigte.

Dazu verriet der Entwickler mehr zum Thema Klassensystem, Fähigkeiten und mehr:

Vollständig angepasste Klassensysteme

In ExoMecha haben die Spieler mit dem Fähigkeits- und Klassensystem die volle Freiheit, ihre Charaktere so zu gestalten, wie sie zu ihrem Spielstil passen. Das Klassensystem von ExoMecha bestimmt, wie viele Fähigkeiten, Waffen, Gadgets und Taktiken ihr ausrüsten könnt. Wenn ihr euch zum Beispiel nur auf zwei aktive Fähigkeiten konzentrieren wollt, könnt ihr diese haben, müsst aber eine eurer Waffen und alle passiven Fähigkeiten ablegen. Jede Wahl wird unterschiedliche Strafen haben, um euren Charakter-Build auszubalancieren.

Improvisieren, anpassen und überwinden!

Selbst in der Mitte eines Battle-Royale-Spiels können die Spieler ihre Charaktere anpassen, um den Fluss des Spiels zu adaptieren. Passive und aktive Fähigkeiten sind die wesentlichen Elemente dieses angepassten Klassensystems. Die Spieler können ihre Fähigkeiten entsprechend der Position, die sie in Bezug auf den Spielstil einnehmen wollen, wählen – passiv oder aggressiv – und ihren Spielstil bequem ins Spiel übertragen.

In ExoMecha müssen die Spieler ihr Mech-Loadout vor dem Match erstellen. Zusätzlich zum Kampf mit Schwertern und Schusswaffen im Kampf haben Mechs auch offensive, defensive und taktische Fähigkeiten. Außerdem können die Spieler einige Skill-Punkte zuweisen, um ihren Schaden, ihre Beweglichkeit, ihre Gesundheit oder ihre Ausdauer zu verbessern. Aber seien Sie vorsichtig, denn um einen Aspekt zu verbessern, müssen Sie andere Aspekte opfern.

Warum ist alles verchromt und glänzend?

Der Entwickler wollte 80er- und 90er-Jahre-Vibes. Nachdem sie einen einzigen verchromten Mech ins Spiel eingebaut hatten, wollten sie, dass auch alles andere verchromt ist.

Die Fahrzeuge und ihr flexibler Einsatz

Neben den Mechs können fünf weitere Fahrzeuge genutzt werden, um sich in Omecha zu bewegen: Quad, Jeep, schwerer Panzer, Spinnenpanzer und Hubschrauber.

Mit dem Enterhaken kann man in alle diese Fahrzeuge schnell einsteigen, sich aus einem Fahrzeug auswerfen und sofort in ein anderes Fahrzeug einsteigen, unabhängig davon, ob sich der Spieler in der Luft oder am Boden befindet. Auf diese Weise ist das dynamische Gameplay immer auf höchstem Niveau und der Kampf geht ohne Unterbrechung weiter.