Exoprimal: Details zur Story, Dinosauriern und Exosuits

Der mysteriöse Strudel am Himmel hat einen Schwung neuer Updates zu Exoprimal ausgespuckt, darunter spannende neue Story-Happen sowie neue Gameplay-Details zum kommenden teambasierten Actionspiel.

Der Tokyo Game Show Trailer stellte zwei neue Dinosaurier vor: Den Gift-spuckenden Dilophosaurus und den Carnotaurus, eine riesige Bestie, die mit ihren brutalen Hörnern voraus in den Nahkampf stürmt.

Spieler werden diesen Gefahren mit einer Reihe hochmodernen Kampfanzügen gegenübertreten. Dieses fortgeschrittene Arsenal enthält auch ein Paar frisch enthüllter Exosuits.

Skywave ist vom Typ Support, kann fliegen, Verbündete heilen und die Sicht und Bewegungsfähigkeit von Feinden einschränken. Dem Gegenüber ist der von Samurai-inspirierte Tank Murasame, der Angriffen von allen Seiten standhalten kann, bis er schließlich seine übermächtigen Gegenangriffe mit seinem Katana, Kiri-Ichimonji, entfesselt.

Spieler können ihre Exosuits mit haufenweise Waffen, Skins, Verzierungen, Anhängern und mehr individualisieren. Eine Vielzahl verschiedener Emotes bietet zudem die Möglichkeit, mit dem eigenen Team zu kommunizieren.

Zudem gibt es auch Zubehör, das die Leistung der Exosuits verbessert. Bestimmte Module bieten Verbesserungen wie schnelleres Nachladen oder bringen zusätzliche Fähigkeiten wie das neue Blade Rig mit seinen paralysierenden, elektromagnetischen Shuriken. Die Individualisierungsoptionen gelten auch für die Hauptfigur, Ace, die im Character Creator komplett personalisiert werden kann.

Die Story von Ace beginnt im Jahr 2043, nachdem Dinosaurierausbrüche die Welt getroffen haben. Das Transportflugzeug der Exofighter-Einheit „Hammerheads“, der Ace angehört, crasht auf der Insel Bikitoa.

Dort wird das Team gezwungen, in einem Kriegsspiel der KI „Leviathan“ gegen Horden von Dinosauriern und andere Einheiten von Exofightern anzutreten. Doch nicht alle auf der Insel sind unbedingt Feinde. So erhalten die Hammerheads Hilfe von einem Piloten namens Magnum. Dieser teilt mit ihnen sein Wissen über diese tödliche Situation, in der sie sich befinden und kann ihnen eventuell sogar helfen zu überleben und zu entkommen.

Exoprimal erscheint 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und Steam.