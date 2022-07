Exoprimal: Frische Gameplay-Videos aus dem Closed Network Test

Autor:, in / Exoprimal

Zu Exoprimal fand ein erster Closed Network Test statt, in dem Dinosaurier in Scharen auf die Jagd gehen.

Für sein Survival-Spiel mit Dinosauriern kündigte Capcom im Juni einen Closed Network Test an, in dem Spieler mit etwas Glück auf dem PC in die Rolle eines Exofighters gegen prähistorische Kreaturen kämpfen können.

Der Test ist mittlerweile erfolgt und einige Influencer haben Gameplay-Videos dazu hochgeladen.

Wir haben euch zwei Videos dazu unten eingebettet, in denen ihr Spielszenen aus dem Modus Dino Survival seht. Darin kämpfen zwei Teams gegen Horden von Dinosauriern und Raptoren in den Straßen einer Stadt.

Das teambasierte Online-Actionspiel Exoprimal erscheint 2023 für die Plattformen Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5 und PC via Steam.

Ende Juli und im August wird es weitere Closed Networks Test geben.