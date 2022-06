Exoprimal: Gameplay-Trailer zum Dino-Survival-Spiel

Autor:, in / Exoprimal

Exoprimal sagt einen frühen Dinosaurier-Ausbruch voraus! Die erste Gelegenheit Schwärme von Dinosauriern in Exoprimal, der brandneuen IP von Capcom, zurückzuschlagen, trifft nächsten Monat ein.

Spieler können sich ab sofort registrieren (www.exoprimal.com/network-test), um sich eine Chance zur Teilnahme am geschlossenen Netzwerktest auf Steam für PC diesen Juli zu sichern, und unter den ersten Exofightern zu sein, die dieses team-basierte Actionspiel ausprobieren können, bevor es 2023 veröffentlicht wird.

Um Spieler vorzubereiten, bevor sie sich in ihrem mechanischen Kampfanzug in Schale schmeißen und in den Kampf aufbrechen, präsentierte Exoprimal-Director Takuro Hiraoka ein Briefing des dynamischen Hauptspielmodus, Dino Survival.

In diesem Multiplayer-Erlebnis treten zwei Squads von fünf Exofightern gegeneinander an, um vom Leviathan, der finsteren künstlichen Intelligenz hinter den Dinosaurier-Ausbrüchen, zugeteilte Aufgaben, um die Wette auszuführen. Teams müssen ihre Aufgaben vor ihren Rivalen abschließen, um zu gewinnen, müssen überleben und nach einem Weg suchen, wie sie den tödlichen Spielen des Leviathans entfliehen können.

Ein neuer Trailer zeigte eine Sammlung von Zielen, die Dino Survival ausmachen. Diese umfassen VTOL Defense, wo Squads ein abgestürztes Flugzeug gegen Dinosaurier-Angriffe verteidigen müssen, und Omega Charge, in dem Exofighter einen riesigen Hammer schwingen können, um Ziele auszulöschen.

Im Video wurde auch die neue Assault-Klasse Exosuits enthüllt, die bis an die Zähne bewaffnet ist. Barrage, ein brennender Bombardier, und der Rail-Gun-wedelnde Scharfschütze Vigilant werden zu einem wachsenden Arsenal futuristischer Anzüge hinzugefügt, zwischen denen Teams während des Kampfes wechseln können, um jegliche Herausforderungen zu bestehen. Während viele Situationen Spieler gegen Horden von Dinosauriern antreten lassen, geraten sie in anderen Fällen direkt mit gegnerischen Squads aneinander. Hin und wieder müssen allerdings auch rivalisierende Teams zusammenarbeiten, um gemeinsame Feinde wie den Neo-Tyrannosaurus niederzuringen.

Das teambasierte Actionspiel soll im Jahr 2023 erscheinen und bietet Online-Kämpfe für bis zu 10 Spieler. Exoprimal erscheint für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC via Steam.