Exoprimal: Neue Karte, Exosuits und mehr nach Launch

Autor:, in / Exoprimal

Capcom hat heute bereits den Launch-Trailer zu Exoprimal abgefeuert, den ihr euch hier anschauen könnt. Was Spieler nach dem Launch des Online-Actionspiels erwarten können, wurde in einer Roadmap enthüllt.

Drei Seasons sind für Exoprimal geplant, wie die Grafik unten zeigt. Neben einem Event in Season 1 und einer neuen Karte in Season 2, sind in der Roadmap auch Kollaborationen mit Street Fighter 6 und Monster Hunter geplant.

Dazu kommen neue Exosuits, ein Title-Update und sogar eine neu finale Mission.

Exoprimal ist ab Freitag für Xbox Series X|S, Xbox One und PC erhältlich. Für Xbox Game Pass Abonnenten steht der Titel ebenfalls direkt zum Launch bereit.