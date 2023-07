Exoprimal: Spielszenen aus dem Xbox Game Pass-Neuzugang

Autor:, in / Exoprimal

Schaut euch in zwei neuen Videos Gameplay aus dem teambasierten Actionspiel Exoprimal auf Xbox Series X an.

Heute erscheint mit Exoprimal ein teambasiertes Actionspiel im Xbox Game Pass. In zwei neuen Videos könnt ihr euch einen ersten Eindruck zum Koop-Shooter verschaffen.

In Exoprimal schwingt ihr euch in eure Exoanzüge und kämpft mit eurem Team gegen Unmengen an unterschiedlichen Dinos, die euch das Leben zur Hölle machen wollen.

Exoprimal | Die ersten 30 Minuten Gameplay

Exoprimal | Gameplay Part 2 als Krieger

Exoprimal ist absofort für 59,99 im Microsoft Store verfügbar und im Xbox Game Pass enthalten.

