Expeditions: A MudRunner Game: Season 1 und Co-Op Modus verfügbar

Erlebt neue Abenteuer in Expeditions, jetzt mit Season 1: Cave Odyssey und dem mit Spannung erwarteten Co-Op-Modus, der auf allen Plattformen verfügbar ist!

Seht euch den Season 1 Launch-Trailer weiter unten an, um die neuen Inhalte zu entdecken und das Spiel während des Gratis-Wochenendes auf Steam, vom 05.09.2024 19:00 Uhr MEZ bis 09.09.2024 19:00 Uhr MEZ, auszuprobieren.

Der kostenlose Co-Op-Modus ist auf den Konsolen angekommen. Dieser Modus, der bereits auf dem PC verfügbar ist, macht Erkundungen noch spannender, denn ihr könnt euch jetzt mit bis zu drei Spielern zusammentun. Arbeitet zusammen, um die Wissenschaft voranzubringen.

Season 1 führt euch in unerforschtes Gebiet. Egal, ob ihr ein erfahrener Entdecker oder ein Neuling seid, mit Cave Odyssey könnt ihr tief verborgene Geheimnisse in der brandneuen Höhlenumgebung erkunden. Zum ersten Mal in der MudRunner-Serie erkundet ihr allein oder mit Freunden riesige labyrinthische Tunnel, in denen seltene Edelsteine und geheimnisvolle, unbekannte Aufzeichnungen vergangener Zivilisationen versteckt sind.

Sammelt diese kostbaren Steine und nehmt an einer einzigartigen wissenschaftlichen Entdeckung teil, aber passt eure Fahrweise an diese Umgebung an; sie ist weitaus tückischer, als es die Oberfläche ohnehin schon ist.

Zwei neue Fahrzeuge tauchen in der Garage auf, um euch bei der Bewältigung der 14 Expeditionen, 12 Verträge und 11 Aufgaben in Cave Odyssey zu helfen: der Step 72-49 „Albatross“, ein robustes Fahrzeug mit sechs Rädern, und der Shiba Overlander, ein wendiger Scout, ideal für enge Räume.

Außerdem könnt ihr euch von zwei Spezialisten unterstützen lassen, Nava Desayi und Solveig Friedenlund, einem Operator und einem Jäger, deren Fähigkeiten die Expeditionen erleichtern: Verbesserung der Drohnengeschwindigkeit, Markierung von Absetzpunkten oder Abkürzungen und vieles mehr.

Expeditions: A MudRunner Game, die neueste Kreation von Saber Interactive, dem renommierten Studio hinter MudRunner und SnowRunner, und der kostenlose Co-Op-Modus und Season 1 sind jetzt auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch erhältlich. Das Spiel ist dazu im Xbox Game Pass verfügbar.