Expeditions: A MudRunner Game: Season 4 Amber Dusk ist jetzt verfügbar

Image: Focus Entertainment

Expeditions: A MudRunner Game – Season 4: Amber Dusk ist jetzt verfügbar!

Meistert eure Offroad-Reise in den Tatra-Bergen, denn mit der vierten Season „Amber Dusk“ kommen zwei herbstliche Karten, neue Trucks und Spezialisten für Besitzer des Year Pass sowie kostenlose Inhalte für alle Spieler zu Expeditions: A MudRunner Game.

Der Herbst wartet mit Season 4: Amber Dusk auf euch

Die neue Region Tatra Berge erweitert das Spiel um zwei Karten: Cat’s Spine Ridge und Owl Lake Ridge. Durchquert überflutete Täler, wagt euch tief unter die Erde und entdeckt Überreste vergangener Zeitalter – von majestätischen Basaltsäulen bis hin zu alten Zikkurat-Ruinen.

Um die neuen Inhalte von Season 4 zu erkunden gibt es gleich drei neue Trucks:

  • Den Shiba Dart SR-V, ein Pick-Up zum Erkunden mit legendärer Widerstandskraft
  • Den G&S Caravan A1, ein absoluter (Offroad)-Allrounder
  • Den ANK XM75, ein stark modifzierter Meister für jedes Terrain

Zwei neue Spezialisten können ebenfalls zu eurer Crew stoßen: Der Manager, der den Inhalt von Luftabwürfen ändern kann, und ein Operator, der die Installation von gelände gebundenen Objekten mit fliegenden Drohnen ermöglicht.

