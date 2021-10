ExZeus: The Complete Collection: Rail-Shooter ab heute für Konsolen und PC verfügbar

Mit der ExZeus: The Complete Collection gibt es ab heute massive Mecha und böse Aliens auf PC und Konsolen.

ExZeus: The Complete Collection enthält das originale Riesenroboter-gegen-Aliens-Spiel und seine Fortsetzung, ExZeus 2, die beide vom Entwickler Sickhead Games aktualisiert wurden, um auf modernen PCs und Konsolen zu laufen. In den ExZeus-Spielen steuert der Spieler einen schwer bewaffneten fliegenden Mecha, um den Planeten und die Menschheit in letzter Sekunde vor einer Alien-Invasion zu retten.

In dieser klassischen Rail-Shooter-Serie steuern die Spieler hoch aufragende Mechs, die durch Städte, Wälder und Höhlen rasen und feindlichen Angriffen ausweichen, während sie ihre mächtigen Energie- und Explosivwaffen einsetzen. Nachdem sie sich durch Wellen von feindlichen Schergen gekämpft haben, müssen die tapferen Mech-Piloten gegen ihre übermächtigen außerirdischen Oberherren antreten.

Mit ExZeus: The Complete Collection beinhaltet diese actiongeladenen Arcade-Klassiker:

ExZeus: Jetzt zum ersten Mal auf PC, Xbox und Switch. Ein grausames außerirdisches Wesen, die Diadora, hat den Planeten verwüstet und die überlebende menschliche Bevölkerung gezwungen, sich in den Untergrund zurückzuziehen. Die Regierungen der Welt haben einen sofortigen Gegenangriff angeordnet, bei dem einer der drei experimentellen Roboter Sophia, Calista und Dynamis eingesetzt wird. Wählt euren Mech und entfesselt mächtige Angriffe, sammelt Power-Ups, rüstet eure Mechs auf und rockt zu einem energiegeladenen Soundtrack in diesem Arcade-Klassiker ab.

ExZeus 2: Jetzt zum ersten Mal auf Playstation und Switch erhältlich. Ein Jahrhundert nach ExZeus ist die Welt nach dem tödlichen Krieg gegen die Diadora endlich in Frieden, doch ein neuer Feind von oben droht, diese ruhige neue Welt zu stören. Die Hoffnung liegt darin, die drei aus dem ExZeus-Projekt hervorgegangenen Mech-Helden ausfindig zu machen, die zu dem allmächtigen Minos verschmolzen sind – einem mächtigen neuen Roboter, der den Frieden bewahren kann. Macht euch bereit, Piloten, es ist Zeit für eine neue Schlacht.

Den Release Trailer zu ExZeus: The Complete Collection gibt es hier:

ExZeus: The Complete Collection ist für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PC (Steam/GOG) und Nintendo Switch erhältlich.