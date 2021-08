Eyes Out: Neu gegründetes Entwicklerstudio arbeitet an Horrorspiel

Autor:, in / Eyes Out

Spec Ops: The Line Creative Director Cory Davis und NIИ-Gitarrist Robin Finck haben das Entwicklerstudio Eyes Out gegründet.

Spec Ops: The Line Creative Director und Designer Cory Davis und Nine Inch Nails-Gitarrist Robin Finck haben die Gründung ihres eigenen Entwicklerstudios mit Sitz in Los Angeles bekannt gegeben.

Das erste Spiel, das bei Eyes Out, so der Name des Studios, entsteht, wird als immersives und kosmisches Einzelspieler-Horrorspiel beschrieben, in dem die Geschichte zu einem großen Teil von der Umgebung erzählt wird.

Von 2008 bis 2012 arbeitete Davis bei Yager Development als Lead Designer und Creative Lead an Spec Ops: The Line. Außerdem war er am Condemned und F.E.A.R. Franchise beteiligt und ist der Schöpfer und Komponist des PSVR-Horrorerlebnisses Here They Lie.

Für Finck, der seit 1993 Teil der Industrial-Rock-Band Nine Inch Nails ist, sind Videospiele und deren Entwicklung kein Neuland, da er bereits zum Soundtrack von No Codes Observation und dem kommenden Survival-Horror-Titel Noct des Entwicklers C3SK beigetragen hat, der von Devolver Digital veröffentlicht wird.