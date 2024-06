F L O C K: Ab Juli im Xbox Game Pass

Autor:, in / F L O C K

Flock ist ein Multiplayer-Koop-Spiel, in dem die Spieler in die Rolle von fliegenden Hirten schlüpfen, von denen jeder seine eigene Herde liebenswerter fliegender Kreaturen hütet.

Das Spiel ist eine Ode an die Freude am Fliegen und an Entdeckungen. Du beginnst mit einer kleinen Herde von Schwebeschafen, pflegst sie und fliegst sie zu frischen, unberührten Weiden. Unterwegs entdecken Sie die Geheimnisse des wunderschönen Hochlands und seiner wilden Kreaturen.