F1 2021: Grafikvergleich zwischen Xbox Series X und PlayStation 5

Autor:, in / F1 2021

F1 2021 konnte in unserem Test eine außerordentlich gute Wertung über die Ziellinie bringen und stellt sich nun einen weiteren Grafikvergleich, wobei auch die Framerate getestet wurde.

Laut der Analyse laufen die Xbox Series X und die PlayStation 5 in beiden Modi mit der gleichen Auflösung von 2160p/60FPS bzw. 1440p/120FPS. Die Xbox Serie S nutzt 1080p/60FPS. Auf dem PC läuft F1 2021 mit allen Einstellungen auf Maximum mit einer RTX 3080 mit Nvidia DLSS.

Die Leistung ist beim Test auf allen Geräten nahezu perfekt, wobei die PlayStation 5 im 120FPS-Modus mit einigen Einbrüchen in der Framerate zu kämpfen hat.

Bei den Ladezeiten hat die Xbox Series X die Nase vorn und ist schneller als bei der PlayStation 5.

Raytracing wird für Shading und einige Reflexionen angewendet, ist aber auf den Konsolen nicht während des Gameplays vorhanden. Es ist nur im Foto- oder Ansichtsmodus aktiviert. Auf dem PC liefert aktiviertes Raytracing durchschnittlich 40FPS bis 50FPS ohne Aktivierung von Nvidia DLSS.

Reflexionen durch Raytracing (RT) sind auf PlayStation 5, Xbox Series X und PC von gleicher Qualität. Die Xbox Series S stellt RT mit weniger Qualität dar. Bei den Schatten hat die PC-Version einen klaren Vorteil. Die Texturen, die anisotrope Filterung und der Zeichenabstand sind auf allen Plattformen bei F1 2021 gleich.

Eine weitere Analyse zwischen Xbox One und PS4 gibt es hier. – Die Xbox One, PS4 und Xbox Serie S laufen mit der gleichen Auflösung, 1080p bei 60FPS. Die Xbox One X läuft mit 2160p/60fps, während die PS4 Pro mit 1800p/60FPS auflöst.