F1 2021: Kostenlose Testversion verfügbar

Wer F1 2021 bisher verpasst hat, dem bietet sich bis Sonntag eine kostenlose Testversion für Xbox One und Xbox Series X|S an, damit ihr die Serie selbst ausprobieren könnt.

Wenn ihr neu in der Serie seid, ist der Casual-Rennstil der beste Einstieg. Gras, Kiesbetten und Auslaufzonen sind leichter zu befahren, der Lenkassistent hilft euch, in der Spur zu bleiben, und der Bremsassistent sorgt dafür, dass ihr in den Kurven langsamer werdet.

Erfahrene Spieler können die Vorteile des Expert-Rennstils nutzen, der eine ganze Reihe neuer Optionen für F1 2021 bietet, darunter auch mechanische Fehler.

Genießt die neuen Features von F1 2021, darunter das spannende Story-Erlebnis „Braking Point“, die Zwei-Spieler-Karriere und kommt mit „Real-Season Start“ noch näher an die Startaufstellung. Bringt euer Team im gefeierten Zehn-Jahres-Karrieremodus ‚Mein Team‘ an die Spitze oder fahrt im geteilten Bildschirm und im Mehrspielermodus Kopf-an-Kopf-Rennen.

Wenn ihr die kostenlose Testversion genießt und das komplette Spiel kauft, wird euer Fortschritt übernommen, sodass ihr eure Reise zum Ruhm fortsetzen könnt.

Taucht noch bis Sonntag ein in das größte Rennspektakel der Welt und fahrt mit dem authentischen Aufgebot von zwanzig Fahrern und zehn Teams der Saison 2021.