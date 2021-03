F1 2021: Mercedes enthüllt Rennwagen für die neue Saison

Das Formel 1-Team von Mercedes AMG Petronas hat heute den W12-Rennwagen für die neue Saison vorgestellt.

Hier gibt es die Bilder zu sehen:

Introducing the W12 🖤🥰 Get your first look at our 2021 F1 car! #WeLivePerformance pic.twitter.com/RiZEBTyarb

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 2, 2021