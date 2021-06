F1 2021: Next-Gen bietet Grafik- und Performance-Modi

Autor:, in / F1 2021

Am 16. Juli erscheint F1 2021 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC. In einem vor kurzem geführten Interview mit Gamingbolt bestätigte Franchise Game Director Lee Mather, dass das Spiel auf Xbox Series X und PlayStation 5 einen Grafik- und einen Performance-Modus bieten wird.

In den genannten Modi soll der Titel mit 4K bei 60fps beziehungsweise 1440p bei 120fps laufen. Auf der Xbox Series S werdet ihr nicht zwischen verschiedenen Modi wählen können. Auf der kleinen Xbox Series S sollen euch 1080p mit 60 Bildern pro Sekunde geboten werden.

F1 2021 ist das erste Spiel der Reihe das auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 nach der Übernahme von EA von Codemasters veröffentlicht wird.