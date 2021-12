F1 2021: Prognose für das Finale veröffentlicht

Codemasters und Electronic Arts geben heute die F1 2021-Prognose für das Finale der FIA Formula One World Championship 2021 2021 bekannt. Laut dieser dürfte Max Verstappen den Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2021 gewinnen und sich damit gegen seinen langjährigen Rivalen Lewis Hamilton durchsetzen.

Das Video gibt es hier zu sehen:

Nachdem Verstappen im Qualifying die Pole-Position erobert hatte, gelang ihm am Sonntag in Abu Dhabi ein perfekter Start, bei dem er bereits in den ersten Runden eine solide Führung herausfuhr. Hamilton ließ alles auf der Strecke und machte Druck, doch da er nur wenige Überholmöglichkeiten hatte, schwanden die Hoffnungen auf seine achte Weltmeisterschaft. Mercedes konnte sich trösten, denn das Team sicherte sich den achten Konstrukteurstitel in Folge.

Sergio Pérez wurde Dritter und holte damit seinen sechsten Podiumsplatz in dieser Saison. Weitere Top-10-Platzierungen gab es für Valtteri Bottas, der Mercedes nach diesem Wochenende verlässt und die beiden Ferrari-Piloten, die dem Team den dritten Platz in der Konstrukteurswertung sicherten. Fan-Favorit Kimi Räikkönen belegte in seinem letzten Formel 1-Rennen den 10. Platz und holte damit einen letzten Punkt für sich und Alfa Romeo.

„Max und Lewis haben uns einige der dramatischsten Rennen geliefert, die es je in der Formel 1 gegeben hat. Wir hätten uns kein besseres Ende der Saison wünschen können und jetzt kommt es zu einem letzten Showdown um den Titel“, sagt Paul Jeal, F1 Senior Franchise Director bei Codemasters. „F1 2021 ermöglicht es den Spieler, als ihre Rennhelden anzutreten und wir ermutigen alle, ihre Highlights des Abu Dhabi-Rennens auf unseren sozialen Kanälen zu teilen, bevor am Sonntag die Lichter ausgehen.“

Zur Feier der The Game Awards, bei denen F1 2021 in der Kategorie „Best Sports/Racing“ nominiert war, können Spieler das Spiel bis Montag, den 13. Dezember, zu einem Sonderpreis erwerben. Das offizielle Spiel der FIA Formula One World Championship bietet mehrere neue Features, darunter den spannenden neuen Story-Modus „Braking Point“, einen erweiterten Karrieremodus, der es zwei Spieler ermöglicht, gemeinsam Rennen zu fahren und einen Real-Season-Start mit der Option, an einem beliebigen Punkt in die Meisterschaft einzusteigen, der bereits stattgefunden hat, wobei die Fahrer- und Konstrukteurswertung in Echtzeit übernommen wird.