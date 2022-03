F1 2021: Videoreihe: Wetterchaos in Belgien

Autor:, in / F1 2021

Auf dem berühmten Circuit de Spa-Francorchamps in Belgien geben wir Gummi in F1 2021.

Heute in F1 2021 sind wir zu Gast auf dem berühmten Circuit de Spa-Francorchamps in Belgien. Wir gehen in die heiße Mittelphase, wo die Fahrer sich um jeden Platz auf der Strecke reißen. Das Wetter macht uns auch einen Strich durch die Rechnung. Von Nass bis Trocken ist alles dabei und ein wahlloses Chaos ist zu erwarten.

Das Rennspiel F1 2021 könnt ihr derzeit im Microsoft Store für 69,99 Euro kaufen.

