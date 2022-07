F1 22: 16 Meilen mit Charles Leclerc

Codemasters und Electronic Arts veröffentlichen heute EA SPORTS F1 22, das offizielle Spiel zur FIA Formula One World Championship 2022, für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und PC über Origin und Steam.

Das diesjährige Spiel enthält neue revolutionäre Autos, die für engere und aufregendere Rennen entwickelt wurden, wesentliche Regeländerungen mit der Aufnahme von F1 Sprint, die Einführung des Miami International Autodrome und Streckenaktualisierungen in Spanien, Australien und Abu Dhabi.

Zur Feier des Launches hat sich EA SPORTS mit Charles Leclerc von der Scuderia Ferrari zusammengetan, um einen einzigartigen Einblick in das Leben eines Spitzenfahrers der Formel 1 zu geben.

F1 22 bringt bedeutende technologische Innovationen mit sich, darunter überarbeitete Physik-, Handling- und Reifenmodelle, die die realen Veränderungen im Sport genau widerspiegeln. Das Spiel führt die Adaptive KI ein, eine Einstellung, die den Schwierigkeitsgrad der KI-Konkurrenten anpasst, indem sie deren Geschwindigkeit und Wettbewerbsfähigkeit justiert, sodass neue Spieler immer in der Hitze des Gefechts bleiben.

Auch VR feiert sein Debüt auf dem PC und bietet das bisher realistischste F1-Erlebnis auf der Rennstrecke. Jetzt können Fans den Adrenalinstoß aus dem Cockpit im Einzelspielermodus oder mit ihren Freunden im Mehrspielermodus erleben.

„F1 22 bietet eine großartige Balance für Rennsportfans aller Niveaus und vertieft die Authentizität des Formel-1-Erlebnisses mit herausfordernden, realistischen und adrenalingeladenen Rennmomenten“, so Lee Mather, F1 Senior Creative Director bei Codemasters. „Wir haben die Physik, das Handling und die Präsentation so stark überarbeitet wie nie zuvor und bieten eine Reihe innovativer Lifestyle-Optionen für Neueinsteiger. Wir freuen uns darauf, Fans einen Einstieg in die Welt der Formel 1 zu bieten und dem Sport näherzukommen als je zuvor.“