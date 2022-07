F1 22: Analyse zur Raytracing-Implementierung von Digital Foundry

Autor:, in / F1 22

Vor knapp einer Woche erst sind die Motoren im Rennspiel F1 22 gestartet worden und haben die nächste Formel Eins-Saison auf Konsolen und PC eingeleitet.

Wie es um die technische Seite des Spiels aus dem Hause Codemasters bestellt ist und wie die Performance auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 ausschaut, das zeigen die Experten von Digital Foundry in einem neuen Video.

So wurde festgestellt, dass die Raytracing-Funktion (Reflektionen und Schatten) in F1 22 nicht nur außerhalb des eigentlichen Rennens aktiviert ist. Auch in den Menüs, der Garage oder bei Wiederholungen. Unabhängig von den FPS im eigentlichen Gameplay, werden die Raytracing-Effekte auf allen drei Modellen aber nur mit 30 FPS dargestellt.

Wie Digital Foundry herausfand, werden in der Cockpit-Ansicht auf der Xbox Series X und Xbox Series S echte Raytracing-Reflektionen des Lenkrads auf der rechten Seite vollständig gerendert angezeigt, selbst wenn man sich im Cockpit umschaut.

Auf der PlayStation 5 sieht das hingegen weitaus weniger schön aus. Zwar erscheint die Reflektion zunächst auch auf der Sony-Konsole, verschwindet dann aber wieder, wenn man das Sichtfeld verlässt. Laut den Experten ein klassisches Zeichen dafür, dass hier nur das weniger anspruchsvolle Screen Space Reflections (SSR) eingesetzt wurde.

Fairerweise muss dazu gesagt werden, dass im gleichen Szenario selbst in der PC-Version nur SSR verwendet wurde. Ob es sich um einen Bug handelt?

Bei der Performance liefern Xbox Series X und PlayStation 5 perfekte 60 FPS bei 4K ab. Während die Xbox Series S das Gleiche, nur eben in 1080p leistet.

Im Performance Modus mit 120 Hertz zeigte sich in einem Szenario in Monaco mit maximaler Anzahl an Fahrzeugen und Regen ein Vorteil für die PlayStation 5 mit V-Sync. Zwar kann die Xbox Series X ohne Probleme die 120 FPS halten. Jedoch zeigte sich dort vereinzelt Screen Tearing, auch wenn man schon sehr genau hinschauen muss.

Die vollständige Analyse, mit vielen weiteren detaillierten Vergleichen zur Performance und Effekten, gibt es unten im Video.