F1 22: Audi Formel 1 Launch-Lackierung und mehr fährt mit

Codemasters und Electronic Arts geben bekannt, dass die Podium Pass Series 4 ab sofort für EA SPORTS F1 22 erhältlich und auch die spezielle Formel 1 Launch-Lackierung von Audi im Spiel verfügbar ist.

Ende August kündigte Audi im Rahmen des Großen Preises von Belgien in Spa-Francorchamps seinen Einstieg in die Formel 1 für 2026 an und enthüllte gleichzeitig ein Showcar mit einer speziellen Audi F1 Launch-Lackierung. Nun ist genau dieses Showcar in perfekter Detailtreue digital nachgebaut und mit dem neuesten In-Game-Update in F1 22 integriert.

„Die Freude war groß, als bekannt wurde, dass Audi in die Formel 1 einsteigen würde“, sagt Paul Jeal, F1 Senior Franchise Director bei Codemasters. „Wir freuen uns, Spieler:innen von EA SPORTS F1 22 im Rahmen von Podium Pass Series 4 die atemberaubende Launch-Lackierung zur Verfügung stellen zu können, die es Audi ermöglicht, sich vor seinem Debüt im Jahr 2026 als Titelanwärter in der virtuellen Welt zu etablieren.“ „Es ist keine Selbstverständlichkeit, drei Jahre vor unserem ersten Rennen Teil der offiziellen Simulation der Formel 1 zu sein“, sagt Henrik Wenders, Leiter der Marke Audi. „Unser Showcar hat vom ersten Moment an für Aufsehen gesorgt mit seinem markanten Design und der für Audi typischen Farbgebung im Motorsport. Überall, wo es im Einsatz war, waren die Reaktionen äußerst positiv. Ich bin überzeugt, dass unser Showcar auch in der virtuellen Welt viele Fans gewinnen wird.“

In der realen Welt wird Audi ab der Saison 2026 mit einem eigenen Werksteam in Kooperation mit dem Schweizer Rennstall Sauber in der FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft antreten.

Die ersten Tests sind für 2025 geplant. Am Standort Neuburg an der Donau entwickelt Audi ein eigenes Triebwerk für das neue Formel-1-Reglement, das ab 2026 gilt und einen großen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit macht.

Die Aggregate werden effizienter sein als heute, da der Anteil an elektrischer Leistung deutlich steigen und CO2-neutraler synthetischer Kraftstoff nach EU-Norm verwendet wird.

Weitere Bilder zu den neuen Inhalten: