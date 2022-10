F1 22: Das actiongeladene Finale in Kanada kann losgehen

Autor:, in / F1 22

Das Finale in der F1 22 Liga findet in Kanada statt. Spannend bis zur letzten Runde fighten die Fahrer um das virtuelle Podium.

Der Circuit Gilles Villeneuve in Kanada, Montreal, mit seiner 4,361 km langen Strecke bietet heute den Schauplatz des finalen Rennens in der F1 22 Liga.

Da ich schon den Weltmeister Titel in der Hand halte, hab ich mir für das letzte Rennen was Besonderes ausgedacht: Ich bin Zuschauer und Kommentator zugleich.

Das war eine gute Entscheidung, denn so hatten die anderen die Chance sich um das Podium zu streiten und es wurde spannend bis zur letzten Runde, so wie man es noch nie gesehen hat. Also schaut rein und fiebert mit.

Da es das letzte Rennen ist, würde ich mich natürlich drüber freuen, wenn ihr eure Wünsche und Ideen da lasst, wie man es noch besser umsetzen könnte oder was ihr gerne sehen wollt. F1 22 bietet noch einiges und ich offen für Vorschläge.

