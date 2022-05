F1 22: Ferrari-Fahrer als Coverstar bestätigt

Autor:, in / F1 22

Codemasters und Electronic Arts geben heute bekannt, dass Scuderia Ferrari-Fahrer Charles Leclerc als EA SPORTS Botschafter und Coverstar für F1 22, das weltweit am 1. Juli erscheint, unter Vertrag genommen wurde. Leclerc, derzeitiger Führer der 2022 FIA Formel Eins Weltmeisterschaft, ist gemeinsam mit den aufstrebenden Racing-Stars Lando Norris (McLaren) und George Russell (Mercedes) abgebildet.

Spieler können jetzt die Champions Edition vorbestellen, die zusätzlich auch die vier vorhergegangenen Weltmeister beinhaltet: Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Fernando Alonso und den Titelverteidiger Max Verstappen.

F1 22 Vorbestellung

Die Champions Edition enthält zusätzliche Inhalte, darunter ein zeitlich begrenztes, von der ikonischen Skyline und den Lichtern Miamis inspiriertes Paket, das die Einweihung des FORMEL 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX feiert, sowie einen dreitägigen Early Access.

„F1 22 feiert die besten jungen Talente in F1 und wir freuen uns darauf, unsere Beziehung zu Charles Leclerc zu vertiefen. Da er bereits als Teil der neuen Ära der Formel 1 etabliert ist, können wir die Saison hindurch mit Charles zusammenarbeiten, um unsere Spieler näher ans Geschehen zu bringen,“ sagte Lee Mather, F1 Senior Creative Director bei Codemasters. „Außerdem sind wir stolz, mit der F1 22 Champions Edition vorhergegangene Weltmeister feiern zu können. Nach wie vor inspirieren sie Generationen junger Fahrer und es ist eine Ehre sie gemeinsam auf dem Cover unserer rein digitalen Version zu haben.“

F1 22 läutet die neue Formel 1-Ära mit revolutionär designten Rennwagen ein, die für mehr Wettbewerb sorgen und überarbeiteten Regeln, die das Rennwochenende mit drei F1-Sprintrennen neugestalten. F1 bietet Enthusiasten ein rasantes, authentisch simuliertes Rennerlebnis mit einer neuen adaptiven AI, dank der auch Casual-Fans des Sports sich schnell auf der Strecke zurechtfinden.

Der neue F1 Life Hub ermöglicht es Spieler, ihre gesammelten Anpassungs-Items und Superwagen, die sie durch Gameplay, den Podium Pass und dem Brandstore im Spiel freigespielt haben, auszustellen. Wiederkehrende Features wie die 10-Jahres-Karriere inklusive 2-Spieler-Option, My Team und Multiplayer bedeuten, dass es nie einen besseren Zeitpunkt gab, um für einen Platz auf dem Podest zu kämpfen.

F1 22 erscheint am 1. Juli 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und PC via EA App, Origin, Steam und den Epic Store. Vorbesteller der rein digitalen F1 22 Champions Edition erhalten drei Tage Early Access sowie weitere zusätzliche Inhalte.