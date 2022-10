F1 22: Grinsekatze aus Alice im Wunderland zu Hallloween

Codemasters und Electronic Arts liefern Fans von EA SPORTS F1 22 weiterhin sportliche Authentizität und besondere Gegenstände. Basierend auf den von den Formel 1-Teams zur Verfügung gestellten Referenzen, bringt das Spiel am 31. Oktober ein Update der Sportlackierung.

Bei allen Teams, einschließlich des neuen FIA Formula 1 Konstrukteurs-Weltmeister Red Bull, wurden diverse Änderungen an den Autos vorgenommen, die sich auf Geometrie, Karosserie, Sponsoren und Farben sowie Teamkleidung, Hospitality-Bereiche und Garagen-Look beziehen.

Außerdem gibt es das dritte Update für die Fahrerwertungen im Spiel und spezielle Gegenstände, die zur Feier von Halloween und FORMEL 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022 entworfen wurden.

Im Vorfeld des Grand Prix wird F1 22 den Día de Muertos mit exklusiven, vom mexikanischen Fest inspirierten Inhalten im Spiel feiern. Ein thematisches Set, das Auto-Lackierung, Rennanzug, Mütze, Helm und Boots umfasst, ist als freischaltbarer VIP-Inhalt in Podium Pass Series 3 bis zum 7. Dezember enthalten.

Passend zu Halloween wird ein spezielles, zeitlich begrenztes Design, das von der Grinsekatze aus Alice im Wunderland inspiriert ist, in das Spiel integriert, das für alle Spieler kostenlos ist. Die Grinse-Lackierung wird per In-Game-Nachricht verschickt und kann zwischen dem 31. Oktober und dem 5. Dezember eingelöst werden.

Zur Unterstützung der Wunderland-Erzählung und inspiriert durch den Charakter der Herzkönigin können Fans vom 2. bis 8. November im Item Shop das skurrile und anpassbare Wunderland-Herz-Set erwerben, das eine Lackierung, Helm, Anzug und Handschuhe beinhaltet.

„Mit jedem Rennen entwickeln die F1-Teams ihre Fahrzeuge und Designs weiter. In diesem Jahr haben wir härter denn je daran gearbeitet, eine breite Palette von Upgrades für jedes Team in der Startaufstellung zu liefern, um sicherzustellen, dass das Sport-Update unser bisher größtes und authentischstes ist und unsere Spieler näher als je zuvor an die Realität heranführt“, so Paul Jeal, Senior Director F1 Franchise bei Codemasters. „Wir hoffen, dass die Fans auch einige der festlichen Elemente genießen, die wir dieses Mal eingebaut haben.“