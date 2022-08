F1 22: Last to First Challenge auf dem Circuit of America

Heute starten wir in F1 22 auf dem Circuit of the Americas in Austin, Texas. Schaut rein und habt Spaß beim neusten Rennen.

Die USA rufen und wir erscheinen. Heute findet das F1 22 Liga Rennen auf dem Circuit of the Americas in Austin, Texas statt.

Wie machen sich die neuen Boliden auf der Strecke im Westen? Findet es im neusten Video heraus und haltet eure Lachmuskeln bereit.

Die Strecke teilt sich in 3 Zonen auf in denen die Fahrer in schnellen S kurven das Auto halten müssen und auf den Langen Geraden sich etwas entspannen können.

Das führt zu guten Fights zwischen den Fahrern und spannenden Überholmanövern, was dazu führt, dass wir uns entschieden haben eine Last to First Challenge zu veranstalten. Lasst uns doch mal wissen, was ihr davon haltet, was könnte man vielleicht noch verbessern.

Konstruktive Kritik ist immer gerne gesehen. Bis dahin: Viel Spaß beim Video.

