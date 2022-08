F1 22: Reifentemperatur und Automatikgetriebe optimiert

Autor:, in / F1 22

Die nächsten Runden in eurem Formel-Eins-Fahrzeug könnt ihr mit Verbesserungen beim Automatikgetriebe und der Reifentemperatur in Angriff nehmen und so eure Zeiten verbessern.

Das entsprechende Update 1.09 wird heute auf allen Plattformen ausgerollt und behebt einen Fehler, bei dem das Automatikgetriebe vor dem Hochschalten zu lange den Drehzahlbegrenzer berührte.

In den Offline-Modi sollte nach dem Update nun die Temperatur der Reifen stimmen, wenn ihr ein Rennen ohne Einführungsrunde startet.

Außerdem bereitet das Update auf die neue optionale Cross-Play-Funktion vor, die in dieser Woche an den Start geht.

Woran Entwickler Codemasters sonst noch so für dieses Update geschraubt hat, erfahrt ihr in den deutschen Patch Notes zu F1 22.

Update 1.09 Patch Notes Es wurde ein Fehler behoben, bei dem das Automatikgetriebe vor dem Hochschalten zu lange den Drehzahlbegrenzer berührte.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass Funkbefehle nach einer Rückblende unter bestimmten Umständen deaktiviert wurden.

Die Reifentemperaturen sind jetzt korrekt, wenn man ein Rennen ohne Einführungsrunde in Offline-Modi startet.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem Spieler:innen in Kurve 4 von Australien nicht gerechtfertigte Strafen erhalten konnten.

Die Logik der KI beim Verlassen der Boxengasse in Paul Ricard wurde verbessert.

Der Grenzwert für die Aktivierung/Deaktivierung von DRS unter veränderlichen Bedingungen wurde gesenkt.

Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass Rennen nicht gestartet werden konnten, wenn die Gastgeber:innen im Mulitplayer-Modus eine Einführungsrunde verfolgten.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem die Spieler:innen die Rundenzeiten der Konkurrenz im Race Director nicht sehen konnten.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem Fahrzeuge mit maximaler Abtriebsverstärkung fälschlicherweise hohe Reifentemperaturen aufweisen konnten.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Änderungen an den Rennstil-Einstellungen und der KI-Schwierigkeit im Karrieremodus beim Spielstart zurückgesetzt werden konnten.

Es wurde ein Fehler bei der Zeitmessung behoben, der zu falschen Sektor- und Rundenzeiten führte, wenn eine übertragene Einführungsrunde verwendet wurde.

Die Verlängerung eines Sponsoringvertrags am selben Tag wie ein Abteilungsevent kann nicht mehr außergewöhnlich lang sein.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem in bestimmten Grafikeinstellungen manchmal transparente Boxen im Spiel erschienen.

Es gab allgemeine Verbesserungen an der Stabilität.

Es wurden einige kleinere Fehler behoben. Zum ersten Mal in der Geschichte der Serie kannst du den schnellsten Motorsport der Welt mit Spieler:innen auf allen Plattformen bestreiten, denn in dieser Woche ist Crossplay bei F1® 22 möglich. Um Crossplay nutzen zu können, musst du Crossplay unter „Spieloptionen” > „Einstellungen” aktivieren. Unter Umständen musst du auf Xbox Crossplay in deinen Kontoeinstellungen aktivieren. Weitere Informationen dazu findest du hier. Nachdem du Crossplay aktiviert hast, kannst du, wenn du ein Freundschaftsrennen auswählst, andere Spieler:innen zu Sessions auf allen Plattformen einladen und auch selbst beitreten. Wenn du Crossplay deaktivierst, kannst du nur mit Spieler:innenn aus deiner Konsolenfamilie spielen (z. B. PlayStation®5 und PlayStation®4). In der Freunde-Zentrale kannst du alle ausstehenden Freundschaftsanfragen oder Einladungen zu Sessions ansehen. Du kannst außerdem Freund:innen oder Personen, gegen die du kürzlich angetreten bist, suchen und hinzufügen. Die Freunde-Zentrale kann vom Hauptmenü aus erreicht werden. Klicke dazu auf den linken Stick (oder F10 auf einer Tastatur) und wähle dann die Option „Freunde” aus. Um jemanden von einer anderen Plattform aus in deine Lobby einzuladen, öffne in der Lobby die Option „Freunde einladen” und lade sie von dort aus ein. Sie erhalten dann eine Einladung über die Freunde-Zentrale.