F1 23: Das könnte der Termin zum neuen Teil sein

Womöglich erscheint F1 23 am 13. Juni oder kurz danach. Zumindest deutet ein neuer Leak an, dass F1 23 in der Woche vom 13. Juni bis zum 20. Juni 2023 veröffentlicht wird.

F1 23 soll wieder in einer Standard- und einer Deluxe-Version erhältlich sein. Der Leak verrät auch, dass ein neuer F1 23 Trailer in weniger als einer Woche präsentiert werden soll.

Codemasters wird also einmal mehr im Namen von Electronic Arts richtig Vollgas geben und bis dahin das neue Rennspiel der Königsklasse im Motorsport präsentieren. Was an den Gerüchten dran ist, sollten wir bis dahin auch spätestens in Erfahrung bringen können.