F1 27: EA kündigt ein neues Formel 1 Spiel für 2027 an

EA SPORTS gewährt Ausblick auf die Saison 2026 Erweiterung für F1 25 und kündigt ein neues Formel 1 Spiel für 2027 an.

Electronic Arts kündigt seine Pläne für die Zukunft der EA SPORTS F1-Spieleserie an, den offiziellen Spielen der FIA Formula One World Championship.

Mit Blick auf die Zukunft können Fans von F1 25 im nächsten Jahr ihre Erfahrung mit der vollständigen FIA Formula One World Championship 2026 erweitern.

Das Premium-Inhaltsupdate erscheint 2026 als kostenpflichtige Erweiterung zu F1 25 und passt sich den großen Veränderungen des Sports für die Saison 2026 an, sodass Fans neue Autos, Regularien, Teams und Fahrer erwarten können.

Im Jahr 2027 wird EA SPORTS das nächste vollständige Spiel der Reihe veröffentlichen – F1 27 – eine äußerst authentische und innovative Darstellung der Action und Spannung der Formel 1, die zu einem noch umfassenderen Erlebnis mit neuen Spielmöglichkeiten für Fans auf der ganzen Welt umgestaltet wurde.

Entwickelt für die weltweit wachsende Fangemeinde der F1, von der mehr als ein Drittel in den letzten vier Jahren zum Sport gekommen ist, wird das überarbeitete Erlebnis das erweitern, was langjährige Spieler an der Reihe so lieben.

Es feiert die Leidenschaft für die Formel 1 durch ein Spiel, das sowohl neue als auch langjährige Spielende in die moderne Ära des Sports eintauchen lässt.

Dieser Schritt ist Teil einer mehrjährigen strategischen Investition in die EA SPORTS F1-Reihe, die sowohl von Formula One Management als auch von den F1-Teams unterstützt wird.

„F1 25 war ein unglaublicher Erfolg, angetrieben von der Leidenschaft der Fans und der Energie des Sports“, sagte Lee Mather, Senior Creative Director bei Codemasters. „Angesichts der Dynamik der Formel 1 auf und abseits der Rennstrecke ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für uns, nach vorne zu schauen und für die Zukunft zu planen. Wir engagieren uns voll und ganz für das EA SPORTS F1-Franchise. Unser Mehrjahresplan verlängert die Begeisterung dieses Jahres mit der Erweiterung für 2026 und gestaltet das F1-Erlebnis für 2027 neu, um Spieler aller Spielstärken auf der ganzen Welt noch mehr zu bieten.“

Die F1-Saison 2025 sorgt weiterhin für unglaubliche Momente und ist damit der perfekte Zeitpunkt für Fans, um in F1 25 ins Geschehen einzusteigen, einschließlich der neuesten Saisons mit Live-Service-Inhalten.

Jede Saison verbindet ein bestimmtes Thema mit der realen Welt der Formel 1 und bietet eine Mischung aus Einzelspieler- und Koop-Gameplay-Events, bei denen es Belohnungen im Spiel zu gewinnen gibt.

Mit dem Start der vierten Saison erhalten F1 25-Spielende Zugang zu neuen Lackierungen und einer neuen „Survival Challenge“, bei der zeitlich begrenzte Gegenstände freigeschaltet werden können, die in verschiedenen Spielmodi eingesetzt werden können.

EA SPORTS F1 25 ist von Codemasters entwickelt und ermöglicht es, im neuesten Teil des Story-Modus „Braking Point“ in den Mittelpunkt zurücken, Team-Besitzer im überarbeiteten My Team zu werden oder, sofern der Inhalt F1 The Movie Chapter Scenarios erworben wurde, in einer Reihe von Gameplay-Szenarien, die vom diesjährigen Blockbuster inspiriert sind, hinter das virtuelle Steuer des APXGP-Teamautos der Saison 2025 steigen.