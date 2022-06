F1 Manager 2022: Erstes Behind the Scenes-Video veröffentlicht

Frontier Developments plc enthüllt heute das erste “Behind the Scenes” Video von F1 Manager 2022, dem großen neuen offiziell lizenzierten F1-Management-Simulationsspiel.

F1 Manager 2022 wird im Sommer 2022 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Steam und den Epic Games Store erscheinen.

Der erste Teil der “Behind the Scenes” Serie kann hier angesehen werden:

In „Episode 1 – Be the Boss“ werden die Spieler in die Rolle des Teamchefs eingeführt, der Person, die das Herzstück eines jeden F1-Teams bildet. Teamchefs sind für die Überwachung aller Aspekte des Teams verantwortlich, von der Rekrutierung und Beibehaltung von Weltklassefahrern und -mitarbeitern bis hin zur Entwicklung von Fahrzeugkomponenten und der Festlegung der Strategie für die Rennwochenenden.

In F1 Manager 2022 werden die Spieler jede kurz- und langfristige Entscheidung treffen, um ihr Team in der 2022 FIA Formula One World Championship zu Ruhm und Ehre zu führen. David Braben, CEO und Gründer von Frontier, führt in die Episode ein, bevor er an Game Director Andy Fletcher übergibt, der die Spieler zusammen mit Art Director Matt Dickinson und Mitgliedern des Entwicklungsteams durch eine „Werkstour“ des F1 Manager 2022 führt.

Wie Ross Brawn, Managing Director – Motorsports, Formula 1, erklärt, wird die Rolle des Teamchefs einen faszinierenden Einblick in eine andere Seite der F1 gewähren.

Die Spieler können die Leitung des von ihnen gewählten 2022 F1 Konstrukteurs übernehmen und ihre eigene Management-Philosophie definieren, während sie versuchen, die Erwartungen des Vorstands ihres Teams zu erfüllen und zu übertreffen. Die Teamchefs müssen ihr Budget effektiv verwalten und kurzfristige Gewinne mit langfristigem Fortschritt abwägen.

So müssen sie neue Komponenten für das aktuelle Auto entwerfen und herstellen, während sie das Design des nächsten Jahres im Auge behalten. Investitionen in Einrichtungen, Fahrer und Mitarbeiter wollen wohl überlegt sein, wenn die Spieler einem der zehn offiziellen 2022 F1 Teams ihren eigenen Stempel aufdrücken wollen.

Die möglichst akkurate Nachbildung des Sports wird dadurch unterstrichen, dass Frontier sich darauf konzentriert, an den Rennwochenenden eine Präsentation in Live-Übertragungs-Qualität zu bieten, angeführt von David Croft, dem leitenden F1 Kommentator bei Sky Sports, dessen ikonische Stimme im Spiel neben seinem Kommentatoren-Kollegen und ehemaligen Formel 1 Fahrer Karun Chandhok zu hören ist.

Wie bereits angekündigt, sind dies nicht die einzigen vertrauten Stimmen, die die Spieler hören werden, da alle zwanzig Fahrer der Saison 2022 über ein innovatives Teamfunksystem zu hören sind und auf die Befehle ihrer Renningenieure reagieren. Von einem erfolgreichen Teamchef wird erwartet, dass er die Reifenstrategie effektiv verwaltet, während er in dramatischen Rennen, die sich jeden Moment ändern können, den Weg zum Podium weist. Werden die Spieler die ersten sein, die auf einer schnell trocknenden Strecke Slick-Reifen riskieren?

Oder wird ein schlecht getimtes Safety Car oder eine rote Flagge die Erwartungen zunichtemachen? Der F1 Manager 2022 präsentiert eine Fülle von In-Session-Daten und bietet Teamchefs die Möglichkeit, ihre Strategien im Rennen zu verfeinern, indem sie das Tempo jedes Fahrers beeinflussen und den ERS-Einsatz in wichtigen Zeitfenstern steuern, um die letzten entscheidenden Zehntel zu gewinnen.

In zukünftigen „Behind the Scenes“-Videos erwartet die Spieler ein tieferer Einblick in die Entwicklung des Spiels, einschließlich 3D-Gesichtsscans der Fahrer und der Erstellung maßgeschneiderter Audioprofile für jede Strecke. Die Spieler sollten ein Ohr an ihrem Teamradio haben, um in den kommenden Monaten weitere “Behind the Scenes” Inhalte und weitere Neuigkeiten zum F1 Manager 2022 zu erfahren.