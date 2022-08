F1 Manager 2022: Neue Behind the Scenes-Folge veröffentlicht

Frontier veröffentlicht eine neue Behind the Scenes-Folge von F1 Manager 2022, die es hier zu sehen gibt.

Frontier Developments plc enthüllt das letzte “Behind the Scenes” Video von F1 Manager 2022, dem neuen offiziell lizenzierten F1-Management-Simulationsspiel. F1 Manager 2022 wird am 30. August (25. August für Vorbesteller) für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Steam und den Epic Games Store veröffentlicht.

In “Episode 3 – Sounds of the Track” erfahren angehende Teamchefs von Senior Dialogue Designer Robbie Mann und Experten aus der Audioabteilung von Frontier mehr über die herausragenden Audio-Features von F1 Manager 2022.

Der Schlüssel zu jedem Formel 1-Rennwochenende ist die Geräuschkulisse, vom Aufheulen der Motoren über das „Ploppen“ der Schaltvorgänge bis zum Grollen der Startaufstellung vor dem Rennen. Im F1 Manager 2022 wurden diese Geräusche von echten F1-Rennen übernommen und lassen die Fans gemeinsam mit einer Auswahl an Bord- und Streckenkameras in das F1-Übertragungserlebnis eintauchen.

Dank der innovativen Sound-Technologie können die Spieler hören, wie ihr Auto auf jede Kurve, jeden Randstein und jede Bodenwelle reagiert, mit hörbaren Unterschieden, die die Position der Kamera, das Auto im Fokus und sogar den in dieser Kurve gewählten Gang widerspiegeln.

Dieser auf Realismus ausgerichtete Ansatz des Sounddesigns umfasst auch Umgebungsfaktoren wie das Wetter und die Position der Zuschauer, um die Geräusche eines F1-Rennwochenendes auf allen zweiundzwanzig Strecken des Kalenders 2022 vollständig wiederzugeben.

Um die Authentizität weiter zu erhöhen, hören die Spieler die Stimmen aller zwanzig Fahrer der Formel 1-Saison 2022, die direkt auf ihre Renningenieure reagieren. In der Rolle des Teamchefs nutzt der Spieler die Daten aus dem Rennen, um seine Entscheidungen zu beeinflussen, indem er das Fahrer-Befehlspanel nutzt, um die Renningenieure der einzelnen Fahrer anzuweisen.

Die Fahrer melden sich bei wichtigen Ereignissen auch über Funk, feiern ein Rennergebnis oder fluchen über ihre eigenen Fehler. Der offizielle F1-Teamfunk wurde zur Tonerzeugung verwendet, um sicherzustellen, dass jede Interaktion realitätsnah ist.

Schließlich begrüßen die Sky Sports F1-Kommentatoren David Croft und Karun Chandhok die Fans im Aufnahmestudio, um zu zeigen, wie sie ihren charakteristischen Kommentarstil in den F1 Manager 2022 eingebracht haben. Die Teamchefs werden ihre Stimmen in filmischen Sequenzen zu Beginn und am Ende eines jeden Wochenendes sowie in optionalen Wiederholungen im Spiel hören, die wichtige Rennereignisse hervorheben.