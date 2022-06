F1 Manager 2022: Release im August, Vorbestellung möglich

Autor:, in / F1 Manager 2022

Frontier Developments plc gibt bekannt, dass F1 Manager 2022 am 30. August für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird.

Jetzt könnt ihr das Spiel digital vorbestellen, um fünf Tage früher zu spielen und 10 % Rabatt zu erhalten:

Die Spieler schlüpfen in die Rolle des Teamchefs, eine der anspruchsvollsten Rollen im Motorsport, und führen das von ihnen gewählte Team zu Ruhm und Ehre in der FIA Formula One World Championship 2022 und darüber hinaus.

Ab sofort kann das Spiel vorbestellt werden. Vorbesteller erhalten 10 Prozent Rabatt auf den empfohlenen Verkaufspreis und können den Platz am Kommandostand fünf Tage früher einnehmen, nämlich am 25. August, parallel zum FORMEL 1 ROLEX BELGIAN GRAND PRIX 2022 Wochenende.

F1-Fans können in dem neu veröffentlichten Gameplay-Trailer einen ersten Blick auf echtes Ingame-Material des F1 Manager 2022 werfen:

Der F1 Manager 2022 bietet den Fans ein unvergleichliches F1-Erlebnis, das die Welt der F1 und die aufregende Verantwortung, ein Team zu leiten, in noch nie dagewesener Detailtreue einfängt. Vom Fahrerlager bis zum Podium müssen die Spieler Entscheidungen auf und abseits der Rennstrecke treffen, um ihren Erfolg zu sichern.

Gleichzeitig müssen sie Bilanzen prüfen und sowohl den Vorstand als auch die wichtigen Teamsponsoren zufriedenstellen. Die Teamzentrale ist das Herzstück eines jeden Konstrukteurs, und in F1 Manager 2022 ist das nicht anders. Angehende Teamchefs werden jeden Aspekt ihres Teams von ihrem hochmodernen Hauptquartier aus steuern.

Vom Scouting und der Investition in die besten Mitarbeiter, wie z. B. Renningenieure und den Leiter der Aerodynamik, bis hin zur Entwicklung und Bewertung neuer Autokomponenten: Immer sollten die Spieler den Finger am Puls der Zeit haben, um sicherzustellen, dass sie der Konkurrenz einen Schritt voraus sind, sowohl jetzt als auch in den kommenden Saisons.

Die Spieler können aus einer ganzen Reihe von Weltklassefahrern aus F1, F2 und F3 wählen und haben zwischen den Saisons die Möglichkeit, neue Fahrer zu verpflichten und ihr Traumteam aus einem authentischen Pool aktueller und zukünftiger Stars zusammenzustellen. Jeder Fahrer des F1-Line-Ups 2022 wurde realistisch nachgebildet und digital eingefangen, um ihn und seinen Fahrstil auf der Rennstrecke genau wiederzugeben.

Die Fähigkeiten, das Temperament und die Athletik eines Fahrers sind für jedes Rennteam von entscheidender Bedeutung. Diese Eigenschaften spiegeln sich in den Leistungswerten wider, die den Spielern wichtige Informationen darüber liefern, wie sie ihre Fahrer während eines Rennens effektiv managen können. Wie in der realen Welt des Rennsports scheiden mit der Zeit Fahrer aus dem Sport aus. Daher ist es wichtig, dass die Spieler vorausschauend denken und sicherstellen, dass sie einen stetigen Schwung von Nachwuchstalenten fördern, wenn sie ihr langfristiges Motorsport-Vermächtnis sichern wollen.

Vor jedem Rennwochenende wählen die Teamchefs ihr Kontingent an Reifen und Ersatzteilen sowie optionale Ziele der Sponsoren aus, um ihre finanzielle Position zu stärken. Im freien Training machen sich die Fahrer mit der Strecke und dem Auto vertraut und geben Feedback, um die Fahrzeugabstimmung vor dem wichtigen Qualifying festzulegen, bei dem es in der Hand des Spielers liegt, zu entscheiden, wann er sein Auto auf die Strecke schickt, um seine Startposition zu optimieren.

Die Rennen werden in beeindruckender Broadcast-Optik gezeigt, dank einer Vielzahl von Kameraperspektiven an Bord und auf der Strecke, die die Action auf allen zweiundzwanzig Grand Prix-Strecken zum Leben erwecken. Aufmerksame Fans werden auch die vertrauten Töne von David Croft, dem leitenden F1-Kommentator bei Sky Sports, und seinem Kollegen und ehemaligen Formel 1-Fahrer Karun Chandhok hören, die beide dem Spiel ihre kultigen Stimmen leihen.

Von der Ampel bis zur Zielflagge können die Spieler jede Entscheidung auf der Strecke selbst treffen, von der Boxenstrategie bis hin zu den Fahrerkommandos während des Rennens. Sie geben ihren Fahrern authentische Teamfunk-Befehle und nutzen Echtzeitdaten, um auf dynamische Rennereignisse wie Wetterumschwünge, Safety Cars und rote Flaggen zu reagieren und die entscheidenden Entscheidungen zu treffen, die sie an die Spitze oder ans Ende des Feldes bringen können.

F1 Manager 2022 erscheint am 30. August für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 54,99 Euro. Spieler, die der Konkurrenz voraus sein wollen, können das Spiel digital vorbestellen und F1 Manager 2022 ab dem 25. August fünf Tage früher erleben. Das Spiel wird auch im physischen Format für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 54,99 Euro erhältlich sein.