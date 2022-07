F1 Manager 2022: Startfahrer- und Mitarbeiterbewertungen werden heute enthüllt

Autor:, in / F1 Manager 2022

Frontier Developments plc enthüllt heute die Startfahrer- und Mitarbeiterbewertungen für F1 Manager 2022, das neue offiziell lizenzierte F1-Management-Simulationsspiel, das am 30. August (25. August für Vorbesteller) für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Steam und den Epic Games Store erscheint.

Der offizielle F1 Manager 2022 Rating Livestream kann heute ab 17:00 Uhr MESZ angesehen werden: https://www.twitch.tv/f1manager.

Authentizität ist für den F1 Manager 2022 von zentraler Bedeutung – die Fahrerbewertungen bilden da keine Ausnahme. In enger Zusammenarbeit mit der Formel 1 wird die Gesamtwertung jedes einzelnen Fahrers durch eine Kombination aus neun Leistungsbewertungen beeinflusst, die alle durch reale Renndaten bestimmt werden. Jeder Faktor wird anhand mehrerer Informationspunkte berechnet, wodurch eine datengesteuerte Bewertung entsteht, die frühere Leistungen bis einschließlich der bisherigen Saison 2022 einbezieht. Wenn die Spieler und ihre Fahrer im Laufe der Saison vorankommen, werden diese Bewertungen angepasst, um ihre Entwicklung widerzuspiegeln, während sie im Laufe ihrer Karriere Erfahrung sammeln.

Die Bewertungen der Startleistung sind in drei Abschnitte unterteilt, die jeweils drei individuelle Attributbewertungen enthalten. Die „Pace“-Bewertungen beeinflussen die Rohgeschwindigkeit des Fahrers und decken die Bereiche Kurvenfahrt, Bremsen und Reaktion ab, während die „Consistency“-Werte, wie Genauigkeit, Kontrolle und Gleichmäßigkeit, die Wahrscheinlichkeit von Fahrfehlern weitgehend reduzieren. Die „Racecraft“-Werte ermöglichen es schließlich den Fahrern, sich an veränderte Bedingungen anzupassen. Zu diesen Werten gehören Anpassungsfähigkeit, Überholen und Verteidigen.

Darüber hinaus hat jeder Fahrer seinen eigenen Aggressionswert, der bestimmt, wie wahrscheinlich es ist, dass er ein Überholmanöver versucht, obwohl es zu einem Rennunfall kommen könnte. Außerdem gibt es einen Wert für das Wachstumspotenzial, der angibt, wie wahrscheinlich es ist, dass sich seine Fähigkeiten in Zukunft positiv entwickeln werden. Die Spieler können jede dieser Leistungsbewertungen auf der offiziellen Website des F1 Manager 2022 im Detail einsehen und mehr in einem offiziellen Live-Stream erfahren, der am 20. Juli um 17:00 Uhr MESZ auf Twitch übertragen wird.

Der Sieg hängt jedoch nicht nur von den Fahrern ab. Entscheidend für den Erfolg eines Teams sind auch die Mitarbeiter, die sowohl an der Strecke als auch im Hauptquartier arbeiten, um das Potenzial des Autos voll auszuschöpfen. Ähnlich wie bei den Fahrern hat jeder Mitarbeiter seine eigene Startbewertung, die sich mit zunehmender Erfahrung ändert.

Diese Bewertungen dienen also nur als Ausgangspunkt. Teamchefs können die Entwicklung ihrer Fahrer und Mitarbeiter direkt steuern, indem sie jeder Leistungsbewertung mit zunehmender Erfahrung Entwicklungspunkte zuweisen. Jeder Fahrer und jeder Mitarbeiter entwickelt und verbessert seine Fähigkeiten mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Wie in der realen Welt der Formel 1® gibt es nicht nur aufkommende Stars, sondern auch Veteranen, die am Ende ihrer Karriere stehen. Eine Vielzahl von dynamischen Nuancen können dazu führen, dass sich diese Bewertungen im Laufe der Saison ändern.

Ein zusätzlicher Einfluss, den die Teamchefs berücksichtigen müssen, ist die Rolle des Hauptsitzes. Eine gut gewartete, hochmoderne Einrichtung ermöglicht es einem Team, bessere Komponenten zu entwickeln, schneller Erfahrung zu sammeln und die Moral des einzelnen Mitarbeiters zu steigern.

Angehende Teamchefs haben alle Daten zur Hand, wenn sie sich darauf vorbereiten, ihre Karriere in der Formel 1 aufzubauen, wenn der F1 Manager 2022 am 30. August für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One zum empfohlenen Verkaufspreis von 54,99 Euro auf den Markt kommt.

Spieler, die der Konkurrenz voraus sein wollen, können das Spiel digital vorbestellen und F1 Manager 2022 ab dem 25. August fünf Tage früher erleben. Das Spiel ist auch im physischen Format für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 54,99 Euro erhältlich.