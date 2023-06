F1 Manager 2023: Neue Saison startet am 31. Juli auf Xbox-Konsolen

Autor:, in / F1 Manager 2023

Mit dem F1 Manager 23, der am 31. Juli auf PC und Konsole erscheint, können Spieler jedes Rennen der Saison 2023 neu schreiben.

Frontier Developments gibt bekannt, dass mit dem F1 Manager 2023, der nächste Teil der offiziell lizenzierten Formel 1-Management-Simulationsreihe, am 31. Juli digital für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird. Eine physische Veröffentlichung für alle Konsolenversionen wird folgen.

Mit der F1 Manager 2023: Deluxe Edition, die auch ein exklusives Szenario-Paket enthält, können die Spieler vier Tage früher an den Start gehen und sich einzigartigen Herausforderungen stellen.

Die Spieler kehren an die Boxengasse zurück und erleben das authentischste, umfassendste und dynamischste F1-Management-Erlebnis, das es je gab, während sie ihren Platz als einer der ganz Großen des Sports nach ihren eigenen Bedingungen abstecken.

Mit dem brandneuen Rennwiederholungs-Modus, der zwei einzigartige Szenarien bietet, können die Spieler die wichtigsten Momente der FIA Formula One World Championship 2023 noch einmal erleben. In „Starting Grid“ übernimmt man die Kontrolle über ein Team seiner Wahl in einem kompletten Rennen, das die Streckenbedingungen und Startpositionen des realen Vorbilds nachbildet.

In Race Moments übernehmen die Fans die Kontrolle über ein bestimmtes Szenario im Verlauf eines echten Grand Prix und versuchen, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, bevor die Zielflagge geschwenkt wird. Hierfür müssen sie wichtige strategische Entscheidungen während einer spannenden Saison treffen.

Nach jedem Rennen werden dem F1 Manager 2023 neue Startaufstellungen und ein Rennmoment hinzugefügt, die die Teamchefs von Woche zu Woche auf die Probe stellen werden, während sie ihre Managementfähigkeiten unter Beweis stellen.

F1 Manager 2023 erweckt jede Runde in einer atemberaubenden, sendeähnlichen visuellen Darstellung zum Leben, wobei die Fahrer bei sechs F1 Sprint-Events und allen 23 Rennstrecken, einschließlich des brandneuen Las Vegas Strip Circuit, Rad an Rad fahren. Die Spieler haben die Wahl, die dramatische Action über mehrere Bord- und Streckenkameras zu verfolgen, ihre Strategie auf der aktualisierten 3D-Karte zu planen oder durch die neue Visierkamera in jedes Überholmanöver einzutauchen, das ihnen das Herz höher schlagen lässt.

In jeder Runde wird die Entscheidungsfindung des Spielers auf die Probe gestellt. Intensive Kämpfe oder ein Fehler wirken sich auf das Selbstvertrauen des Fahrers aus, ein neues System, das den Spielern die Balance zwischen Risiko und Belohnung auf der Strecke vorgibt. Die schwankenden Temperaturen von Oberfläche und Karkasse der Reifen stellen die Teamchefs vor die Herausforderung, auf die sich ändernden Bedingungen auf der Strecke zu reagieren, während sie versuchen, Ergebnisse für den Vorstand zu erzielen.

Es ist wichtiger als je zuvor zu wissen, wann man pushen und wann man auf Nummer sicher gehen muss, denn dramatische Überholmanöver und Kollisionen in den Kurven sorgen für ein hohes Maß an Emotionen in jedem Moment.

Die Fans werden eine noch nie dagewesene Kontrolle über jede Facette der Entwicklung ihres Teams erleben. Der neue Sporting Director bietet die Möglichkeit, die Boxencrew des Teams zu trainieren, um kostspielige Fehler zu minimieren.

Zudem entwickeln sich die Fahrer nun entsprechend ihres Entwicklungsschwerpunkts, wodurch die Spieler mit größerer Sicherheit in die Zukunft blicken können. So haben sie zudem die Möglichkeit, noch effektiver aussichtsreiche Talente aus den vollständig simulierten F2- und F3-Meisterschaften zu scouten und Verträge für die nächste Saison auszuhandeln. Das wird dem ein oder anderen Managern sicher den mehrjährigen Erfolg gewährlesten. Entscheidend für die Verbesserung des Tempos im Laufe einer Saison ist die Entwicklung neuer Autoteile, bei der ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung, Gewicht und Kosten die Managementfähigkeiten der Spieler herausfordert.

Spieler, die als erste die Boxengasse verlassen und ihre Erfahrung erweitern wollen, können dies mit F1 Manager 2023: Deluxe Edition tun. Neben dem Zugriff auf das Spiel vier Tage vor der Veröffentlichung erhalten sie zusätzlich 12 exklusive Szenarien, die sich auf Startaufstellung und Rennmomente verteilen.

In diesen Szenarien werden die Teamchefs noch mehr auf die Probe gestellt, indem sie einzelne Rennen erleben, die hypothetische Herausforderungen darstellen: Was wäre, wenn es in Bahrain regnen würde? Wenn jedes Auto gleich wäre, wer würde dann gewinnen? Die Szenarien der Deluxe Edition bieten den Fans die Möglichkeit, einige der wichtigsten Fragen des Sports auf den Prüfstand zu stellen.

F1 Manager 2023 erscheint digital am 31. Juli für PC über Steam und den Epic Games Store sowie Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One und wird zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 54,99 Euro in der Standard- und für 64,99 Euro in der Deluxe Edition verfügbar sein.

F1 Manager 2023 wird zu einem späteren Zeitpunkt auch physisch für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar sein. Spieler, die das Spiel digital vorbestellen, können sich mit drei einzigartigen Rennszenarien noch intensiver in das Spielgeschehen einbringen.