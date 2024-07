F1 Manager 2024: Der Traum vom eigenen Rennstall

Autor:, in / F1 Manager 2024

In drei neuen Videos könnt ihr euch das erste Rennwochenende im F1 Manager 2024 anschauen und euch einen ersten Eindruck verschaffen.

Mit dem Release vom F1 Manager 2024 erhaltet ihr die Möglichkeit, mit eurem eigenen F1-Rennstall an der wichtigsten Rennsport-Serie teilzunehmen. Dabei erhaltet ihr Tools, mit denen ihr Logos erstellen und eure Boliden farblich anpassen könnt.

Habt ihr euer Team erstellt, geht es nach den Sponsorengesprächen auch schon zum ersten Rennwochenende in Bahrain, wo ich die Grundlagen des Spieles detailliert erklärt werden. Während eines Rennwochenendes durchlauft ihr wie in der realen F1 drei freie Trainings, bis zu drei Qualifyings, das Rennen und ebenso die Sprint-Rennen, wenn diese im Rennkalender vorgesehen werden.

Während der Trainings-Sessions habt ihr die Möglichkeit an euren Boliden zu schrauben und diese an die Bedürfnisse eurer Fahrer anzupassen, sodass diese in der Lage sind, Bestzeiten zu fahren. Dabei verstellt ihr unter anderem den Sturz, den Front- und Heckflügel sowie die Bremsverteilung. Nach einigen Runden im Training erhaltet ihr dann Feedback von euren Fahrern und müsst das Setup eventuell erneut anpassen.

Sobald der Tag des Rennens angebrochen ist, legt ihr eine Boxenstopp-Strategie fest und begebt euch auf die Rennstrecke. Ihr habt während des Rennens die Möglichkeit, euren Fahrern Anweisungen zugeben, wie zum Beispiel den Einsatz von ERS, die Geschwindigkeit und Lift and Coast. Hierbei müsst ihr aber immer bedenken, dass jede aggressive Fahrweise zum Verschleiß der Reifen und zum erhöhten Verbrauch des Benzins sorgt, hier ist also Sorgfalt gefragt.

Wir haben uns unser Traumteam erstellt und das erste Rennwochenende dabei für euch in 3 neuen Videos festgehalten:

