F1 Manager 2024: Vorbestellung in diesen Editionen möglich

F1 Manager 2024 erscheint im Juni und kann ab sofort in diesen Editionen vorbestellt werden.

Frontier Developments kündigte heute an, dass F1 Manager 2024, das offiziell lizenzierte Formel 1-Managementspiel, am 23. Juli für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One zum Preis von 34,99 Euro digital erscheinen wird.

Die Spieler kehren in die Rolle des F1-Teamchefs zurück und können im neuen Modus „Create A Team“ ihren eigenen Konstrukteur entwerfen und ein elftes Team an den Start bringen, im Karrieremodus den Chefsessel bei einem bestehenden Formel 1-Team übernehmen oder im Modus „Race Replay“ die reale Saison 2024 neu schreiben.

Spieler, die das Spiel vor der Veröffentlichung vorbestellen, erhalten ein zusätzliches exklusives „Create A Team“-Set, das dem F1 2024 Show Car nachempfunden ist.

Diejenigen, die ihre Erfahrung mit F1 Manager 2024: Deluxe Edition erweitern möchten, erhalten außerdem 10 % Rabatt auf den empfohlenen Verkaufspreis von 44,99 Euro.

Die Deluxe Edition erweitert die kreativen Möglichkeiten der Fans mit fünf zusätzlichen, klassisch inspirierten Mustern, die zusätzliche Optionen für die Gestaltung der Teamlackierung bieten, während fünf weitere fiktive Rennwiederholungsszenarien einzigartige Herausforderungen für einzelne Rennen bieten.

Zum ersten Mal können die Fans ihre ultimative Fantasie ausleben, indem sie ihr eigenes Team zum Leben erwecken. Mit den anpassbaren Tools zur Erstellung von Farben und Logos haben sie die Kontrolle über das einzigartige Branding ihres Teams.

Team Origins bietet die Möglichkeit, die Startbedingungen des eigenen Teams völlig individuell zu gestalten, ganz gleich, ob man sich dafür entscheidet, als völliger Neuling anzutreten oder mit großen Investitionen und einer All-Star-Besetzung sofort einen Platz unter den Titelanwärtern anzustreben.

Die Teamchefs müssen auch ihren Sponsorenstamm direkt verwalten, um sowohl Engagementmöglichkeiten als auch Ergebnisse zu liefern, um die Marktfähigkeit zu stärken und zukünftige Unterstützung zu gewinnen.

In der Königsklasse des Motorsports sind die F1-Teamchefs dafür verantwortlich, dass jeder Einzelne motiviert ist und an seine Fähigkeit glaubt, seine Ziele inmitten des harten Wettbewerbs zu erreichen.

Mit der Einführung des neuen Mentalitätssystems erhalten die Spieler einen besseren Einblick in die persönlichen Ambitionen und den Charakter ihres Teams als je zuvor.

Teamchefs, die Menschen und Persönlichkeiten managen, werden sehen, wie sich ihre Entscheidungen direkt auf die Mentalität der Fahrer und Mitarbeiter auswirken; wenn sie die Leistung eines Autos in den Vordergrund stellen, riskieren sie, eine Rivalität zwischen den Teams aufzubauen.

Gelingt es ihnen nicht, ihre Stars bei Laune zu halten, bietet sich den Konkurrenten die Gelegenheit, Talente abzuwerben und den Weg des Teams an die Spitze zu unterbrechen.

Teamchefs, die ihr Erbe über mehrere Generationen hinweg aufbauen wollen, können sich aufstrebende Stars sichern, indem sie sie für das neue Affiliates-System rekrutieren, das es jungen Fahrern ermöglicht, ihre Karriere in der F2 und F3 fortzusetzen, während sie vom F1-Team des Spielers trainiert und gefördert werden.

Fans können diese Entwicklung des Sports über mehrere Saisons hinweg miterleben und ihren eigenen Weg an die Spitze planen. Sie haben die Möglichkeit, ganze Rennen zu simulieren, sich im Fahrerlager zu profilieren, indem sie den Sprung zu einem Konkurrenten schaffen, oder ihre Herausforderung mit Schwierigkeitseinstellungen anzupassen.

Auf jeder optisch aufgewerteten Strecke des offiziellen Rennkalenders 2024 werden die Fans versuchen, die perfekte Strategie zu fahren und ihre Fahrer anzuweisen, jede Millisekunde an Leistung herauszuholen.

Mit zunehmendem Reifenverschleiß und steigenden Temperaturen steigt auch das Risiko eines Zwischenfalls. Ähnlich wie in der realen Welt müssen die Spieler taktisch denken und versuchen, die sich ständig ändernden Herausforderungen und Möglichkeiten, die mechanische Ausfälle mit sich bringen, zu entschärfen und zu nutzen.

Die Spieler haben die Wahl, das Geschehen aus verschiedenen Kameraperspektiven zu verfolgen: Sie können den Rausch der Beschleunigung mit der Visor-Cam spüren, das Rennen von der Strecke und den Onboard-Kameras aus steuern oder sich sogar in die Lüfte begeben, wenn die strategische Heli-Cam zum ersten Mal zum Einsatz kommt, um die Rennsimulation noch realistischer zu gestalten.