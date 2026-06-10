Fable 4: 30 Minuten Gameplay mit Fokus auf Leben, Entscheidungen und Albion-Systeme

Fable zeigt 30 Minuten Gameplay-Demo aus Albion mit tiefen Systemen.

Ein umfangreiches neues Gameplay-Video zu Fable gewährt einen tiefen Einblick in das Leben in Albion und zeigt rund 30 Minuten Spielszenen aus einer frühen Version des kommenden RPGs.

Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur das klassische Abenteuer, sondern vor allem das Leben innerhalb der Spielwelt selbst.

Albion als lebendiges System

Die Demo zeigt, dass Albion weit mehr ist als eine Kulisse. Die Welt reagiert dynamisch auf Entscheidungen, Beziehungen und den Lebensweg der Spielerfigur.

Im Fokus stehen dabei unter anderem:

Aufbau von Beziehungen zu NPCs

Möglichkeit, eine Familie zu gründen

Entwicklung von Wohlstand, Macht und Prestige

individuelle Lebenswege innerhalb der Spielwelt

Spieler können selbst entscheiden, welchen Weg sie einschlagen – oder mehrere Aspekte gleichzeitig verfolgen.

Entscheidungen mit echten Konsequenzen

Ein zentrales Element von Fable ist das konsequente Wirkungssystem der eigenen Entscheidungen.

Die gezeigten Szenen verdeutlichen:

Entscheidungen beeinflussen nicht nur die Story

NPCs reagieren individuell auf das Verhalten des Spielers

jede Handlung kann langfristige Konsequenzen haben

Beziehungen entwickeln sich dynamisch über die Zeit

Damit soll sich jede Spielsession spürbar unterschiedlich anfühlen.

Reputationssystem mit Persönlichkeit

Besonders hervorgehoben wird das überarbeitete Reputationssystem. Jeder NPC besitzt eine eigene Persönlichkeit und reagiert entsprechend auf das Verhalten des Spielers.

Fable erscheint am 23. Februar 2027 für Xbox Series X|S, Game Pass, Steam und PlayStation 5.