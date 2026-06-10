Fable 4: 30 Minuten Gameplay mit Fokus auf Leben, Entscheidungen und Albion-Systeme

54 Autor: , in News / Fable 4
Übersicht
Image: Xbox Game Studios

Fable zeigt 30 Minuten Gameplay-Demo aus Albion mit tiefen Systemen.

Ein umfangreiches neues Gameplay-Video zu Fable gewährt einen tiefen Einblick in das Leben in Albion und zeigt rund 30 Minuten Spielszenen aus einer frühen Version des kommenden RPGs.

Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur das klassische Abenteuer, sondern vor allem das Leben innerhalb der Spielwelt selbst.

Albion als lebendiges System

Die Demo zeigt, dass Albion weit mehr ist als eine Kulisse. Die Welt reagiert dynamisch auf Entscheidungen, Beziehungen und den Lebensweg der Spielerfigur.

Im Fokus stehen dabei unter anderem:

  • Aufbau von Beziehungen zu NPCs
  • Möglichkeit, eine Familie zu gründen
  • Entwicklung von Wohlstand, Macht und Prestige
  • individuelle Lebenswege innerhalb der Spielwelt

Spieler können selbst entscheiden, welchen Weg sie einschlagen – oder mehrere Aspekte gleichzeitig verfolgen.

Entscheidungen mit echten Konsequenzen

Ein zentrales Element von Fable ist das konsequente Wirkungssystem der eigenen Entscheidungen.

Die gezeigten Szenen verdeutlichen:

  • Entscheidungen beeinflussen nicht nur die Story
  • NPCs reagieren individuell auf das Verhalten des Spielers
  • jede Handlung kann langfristige Konsequenzen haben
  • Beziehungen entwickeln sich dynamisch über die Zeit

Damit soll sich jede Spielsession spürbar unterschiedlich anfühlen.

Reputationssystem mit Persönlichkeit

Besonders hervorgehoben wird das überarbeitete Reputationssystem. Jeder NPC besitzt eine eigene Persönlichkeit und reagiert entsprechend auf das Verhalten des Spielers.

Fable erscheint am 23. Februar 2027 für Xbox Series X|S, Game Pass, Steam und PlayStation 5.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Fable 4

54 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. de Maja 351365 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 10.06.2026 - 21:28 Uhr

    Okay jetzt bin ich doch etwas erleichtert, den Stil haben sie doch gut getroffen, nicht zu realisieren aber auch nicht zu bunt, einfach Märchenhaft. Die hätten einfach gleich das Gameplay zeigen sollen auf der Show, der Trailer war dagegen einfach Müll.

    0
  2. Simon667 25385 XP Nasenbohrer Level 3 | 10.06.2026 - 21:53 Uhr

    Das sieht sehr sehr schön aus. Verspielt. Märchenhaft trifft es ganz gut. Gefällt mir sehr bisher.

    0
  3. Xbox117 55540 XP Nachwuchsadmin 7+ | 10.06.2026 - 22:11 Uhr

    Bestes Spielerlebnis (auf Konsole) nur auf PS5 Pro,
    geliefert durch Microsoft 👍

    0
  4. Hattori Hanzo 44125 XP Hooligan Schubser | 10.06.2026 - 22:13 Uhr

    Muss ich mir nachher in Ruhe ansehen. Bei simultanem Release bin ich tatsächlich auch bei der PS Version.

    0
  5. GERxJOHNNY 94310 XP Posting Machine Level 2 | 10.06.2026 - 22:37 Uhr

    Das schaue ich mir in Ruhe an. Ich finde es cool, wenn man sich ein richtiges Leben mit Familie und Co aufbauen kann

    0
    • Ripperdom 29305 XP Nasenbohrer Level 4 | 10.06.2026 - 23:53 Uhr
      Antwort auf Thanasi

      Ja, nachdem ich erfahren habe, dass es eine deutsche Synchro hat, auch: „Take my Cash!“

      0
  7. Ripperdom 29305 XP Nasenbohrer Level 4 | 10.06.2026 - 23:51 Uhr

    Ich habe gerade im Shop gelesen, dass es eine deutsche Synchro hat. Bin ich der Letzte, der es erfährt? Wenn das einer der Gründe ist, wieso es verschoben wird, dann habt ihr meinen Segen. Was für eine tolle Nachricht!

    Das lässt mein Herz jubilieren.

    0

Hinterlasse eine Antwort