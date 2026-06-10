Fable 4: 30 Minuten Gameplay mit Fokus auf Leben, Entscheidungen und Albion-Systeme

Ein umfangreiches neues Gameplay-Video zu Fable gewährt einen tiefen Einblick in das Leben in Albion und zeigt rund 30 Minuten Spielszenen aus einer frühen Version des kommenden RPGs.
Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur das klassische Abenteuer, sondern vor allem das Leben innerhalb der Spielwelt selbst.
Albion als lebendiges System
Die Demo zeigt, dass Albion weit mehr ist als eine Kulisse. Die Welt reagiert dynamisch auf Entscheidungen, Beziehungen und den Lebensweg der Spielerfigur.
Im Fokus stehen dabei unter anderem:
- Aufbau von Beziehungen zu NPCs
- Möglichkeit, eine Familie zu gründen
- Entwicklung von Wohlstand, Macht und Prestige
- individuelle Lebenswege innerhalb der Spielwelt
Spieler können selbst entscheiden, welchen Weg sie einschlagen – oder mehrere Aspekte gleichzeitig verfolgen.
Entscheidungen mit echten Konsequenzen
Ein zentrales Element von Fable ist das konsequente Wirkungssystem der eigenen Entscheidungen.
Die gezeigten Szenen verdeutlichen:
- Entscheidungen beeinflussen nicht nur die Story
- NPCs reagieren individuell auf das Verhalten des Spielers
- jede Handlung kann langfristige Konsequenzen haben
- Beziehungen entwickeln sich dynamisch über die Zeit
Damit soll sich jede Spielsession spürbar unterschiedlich anfühlen.
Reputationssystem mit Persönlichkeit
Besonders hervorgehoben wird das überarbeitete Reputationssystem. Jeder NPC besitzt eine eigene Persönlichkeit und reagiert entsprechend auf das Verhalten des Spielers.
Fable erscheint am 23. Februar 2027 für Xbox Series X|S, Game Pass, Steam und PlayStation 5.
54 Kommentare AddedMitdiskutieren
Okay jetzt bin ich doch etwas erleichtert, den Stil haben sie doch gut getroffen, nicht zu realisieren aber auch nicht zu bunt, einfach Märchenhaft. Die hätten einfach gleich das Gameplay zeigen sollen auf der Show, der Trailer war dagegen einfach Müll.
Das sieht sehr sehr schön aus. Verspielt. Märchenhaft trifft es ganz gut. Gefällt mir sehr bisher.
Bestes Spielerlebnis (auf Konsole) nur auf PS5 Pro,
geliefert durch Microsoft 👍
Muss ich mir nachher in Ruhe ansehen. Bei simultanem Release bin ich tatsächlich auch bei der PS Version.
Ich hole es mir da, wo es am besten aussieht und am besten läuft
Das schaue ich mir in Ruhe an. Ich finde es cool, wenn man sich ein richtiges Leben mit Familie und Co aufbauen kann
Spiel ist schon vorbestellt 👊🏽
Ja, nachdem ich erfahren habe, dass es eine deutsche Synchro hat, auch: „Take my Cash!“
Ich habe gerade im Shop gelesen, dass es eine deutsche Synchro hat. Bin ich der Letzte, der es erfährt? Wenn das einer der Gründe ist, wieso es verschoben wird, dann habt ihr meinen Segen. Was für eine tolle Nachricht!
Das lässt mein Herz jubilieren.