Fable 4: Aaron Greenberg: Es wurde nichts angeteasert

Kurz vor dem Xbox Games Showcase spielen die meisten Fans verrückt und in jedem Foto oder Video wird nur noch „Fable“ gesehen. So hat Aaron Greenberg heute ein Foto in seiner Instagram-Story veröffentlicht. Im Hintergrund ist die Microsoft Cafeteria zu sehen. Auf dem Foto fehlte ein Buchstabe und es war nur „ABLE“ zu lesen. Schon hieß es eindeutig, dass Aaron hier „FABLE“ anteasern würde.

Doch Aaron Greenberg stellt klar, dass er nichts „angeteasert“ hat und er das Gefühl hat, dass er nur niesen muss und jemand schon schreiben würde: „Hah, Xbox Spiel bestätigt“.

„Richtig, und ich habe nichts angeteasert, ich ziehe es vor, dass unsere Fans überrascht werden, wenn sie live zusehen. Aber es fühlt sich so an, als ob im Moment, wenn ich niese, jemand sagt: X Spiel bestätigt! 🤣 Ich liebe euch alle und die Leidenschaft, macht weiter so, wir sind nur noch eine Woche entfernt! 💚🙅🏼‍♂️🔥 #HoldTheLine“

Hier noch das Foto, das mittlerweile aus der Story verschwunden ist: