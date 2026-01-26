Fable 4: Action-RPG begeistert sogar die Baldur’s Gate 3‑Macher

Image: Xbox Game Studios

Fable begeistert die Baldur’s Gate 3‑Macher – Swen Vincke nennt es „mein meist erwartetes Spiel“.

Das jüngste Fable‑Showcase hat nicht nur Fans beeindruckt, sondern auch prominente Entwicklerkollegen. Besonders viel Aufmerksamkeit erregte die Reaktion von Swen Vincke, dem Creative Director, CEO und Gründer von Larian Studios, den Machern von Baldur’s Gate 3.

Auf X teilte Vincke mit, dass er die Präsentation „genossen“ habe, die gezeigte Welt „wunderschön“ finde und „eager to see more“ sei. Kurz darauf bezeichnete ein weiterer Larian‑Entwickler Fable sogar als „mein meist erwartetes Spiel“.

Die Showcase‑Demo präsentierte eine lebendige, humorvolle und visuell beeindruckende Welt, die Playground Games’ Interpretation des klassischen Fable‑Charmes modernisiert. Die Mischung aus britischem Humor, märchenhafter Atmosphäre und technischer Brillanz scheint nicht nur Spieler, sondern auch Branchenveteranen zu überzeugen.

Dass ausgerechnet die Köpfe hinter einem der erfolgreichsten RPGs der letzten Jahre so offen Begeisterung zeigen, verleiht dem Fable‑Reboot zusätzlichen Rückenwind. Viele Fans sehen darin ein starkes Zeichen dafür, dass Playground Games auf dem richtigen Weg ist.

  1. Wartenaufwunder 149710 XP Master-at-Arms Onyx | 26.01.2026 - 10:37 Uhr

    Bin auch sehr gespannt…und Herbst Release fände Super. Passt einfach auch zu der Jahreszeit 😃

  3. Bensche 58950 XP Nachwuchsadmin 8+ | 26.01.2026 - 11:04 Uhr

    Das ist doch ein großes Lob würd ich sagen. Das Game wird ein Knaller.

Hinterlasse eine Antwort