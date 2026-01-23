Fable 4: Action-RPG nutzt erstmals ein Mockumentary‑Erzählformat

In Fable spielt Humor eine zentrale Rolle, und das Team orientiert sich dabei stark an der britischen Comedytradition. Die Entwickler beschreiben, wie sich dieser Stil in vielen Bereichen des Spiels wiederfindet.

Die Living Population reagiert mit einem trockenen, oft beiläufigen Witz auf eure Aktionen, was Albion eine unverwechselbare Atmosphäre verleiht. Gleichzeitig begegnet ihr Figuren, deren Dialoge und Verhalten klar von britischem Humor geprägt sind, ohne dass die Welt ihren märchenhaften Ton verliert.

Ein wichtiger Bestandteil ist die Besetzung. Das Spiel setzt auf ein Ensemble, das an die früheren Teile erinnert, in denen zahlreiche bekannte britische Schauspieler vertreten waren. Auch diesmal trifft man auf ein starkes Lineup, das die Geschichte mit markanten Stimmen und pointierten Auftritten trägt. Die Entwickler sehen darin eine Tradition, die sie bewusst fortführen wollten.

Für die humoristische Ausrichtung dienten moderne britische Serien als Inspiration. Produktionen wie Peep Show, The IT Crowd oder The Office prägten den Tonfall, den das Team anstrebt.

Besonders der bodenständige, manchmal unangenehm direkte Stil von The Office hatte großen Einfluss. Die Macher übernahmen nicht nur die Art des Humors, sondern auch erzählerische Techniken, die in diesen Serien populär wurden.

Eine dieser Techniken ist das Mockumentary‑Interviewformat, das bereits in den Trailern zu sehen war.

Anders als viele Zuschauer vermuteten, bleibt dieses Stilmittel nicht auf Marketingmaterial beschränkt. Es taucht im gesamten Spiel auf und ermöglicht es, Witze oder Charakterdetails einzubauen, die in normalen Dialogen schwerfällig wirken würden.

Die Figuren sprechen direkt zur Kamera, wodurch humorvolle Momente natürlicher und spontaner erscheinen.

Mit diesem Ansatz erweitert Fable seine erzählerischen Möglichkeiten. Der Humor entsteht nicht nur durch gesprochene Zeilen, sondern durch die Art, wie Figuren beobachtet werden, wie sie sich geben und wie sie auf Situationen reagieren. Das Mockumentary‑Element verleiht Albion eine zusätzliche Ebene, die man in Spielen bisher kaum gesehen hat und die den typischen Fable‑Ton auf moderne Weise weiterführt.