Fable 4: Action-RPG nutzt erstmals ein Mockumentary‑Erzählformat

12 Autor: , in News / Fable 4
Übersicht
Image: Xbox Game Studios

Fable greift tief in die Trickkiste britischer Comedy und kombiniert trockene Dialoge, bekannte Comedians und ein durchgängiges Mockumentary‑Interviewformat.

In Fable spielt Humor eine zentrale Rolle, und das Team orientiert sich dabei stark an der britischen Comedytradition. Die Entwickler beschreiben, wie sich dieser Stil in vielen Bereichen des Spiels wiederfindet.

Die Living Population reagiert mit einem trockenen, oft beiläufigen Witz auf eure Aktionen, was Albion eine unverwechselbare Atmosphäre verleiht. Gleichzeitig begegnet ihr Figuren, deren Dialoge und Verhalten klar von britischem Humor geprägt sind, ohne dass die Welt ihren märchenhaften Ton verliert.

Ein wichtiger Bestandteil ist die Besetzung. Das Spiel setzt auf ein Ensemble, das an die früheren Teile erinnert, in denen zahlreiche bekannte britische Schauspieler vertreten waren. Auch diesmal trifft man auf ein starkes Lineup, das die Geschichte mit markanten Stimmen und pointierten Auftritten trägt. Die Entwickler sehen darin eine Tradition, die sie bewusst fortführen wollten.

Für die humoristische Ausrichtung dienten moderne britische Serien als Inspiration. Produktionen wie Peep Show, The IT Crowd oder The Office prägten den Tonfall, den das Team anstrebt.

Besonders der bodenständige, manchmal unangenehm direkte Stil von The Office hatte großen Einfluss. Die Macher übernahmen nicht nur die Art des Humors, sondern auch erzählerische Techniken, die in diesen Serien populär wurden.

Eine dieser Techniken ist das Mockumentary‑Interviewformat, das bereits in den Trailern zu sehen war.

Anders als viele Zuschauer vermuteten, bleibt dieses Stilmittel nicht auf Marketingmaterial beschränkt. Es taucht im gesamten Spiel auf und ermöglicht es, Witze oder Charakterdetails einzubauen, die in normalen Dialogen schwerfällig wirken würden.

Die Figuren sprechen direkt zur Kamera, wodurch humorvolle Momente natürlicher und spontaner erscheinen.

Mit diesem Ansatz erweitert Fable seine erzählerischen Möglichkeiten. Der Humor entsteht nicht nur durch gesprochene Zeilen, sondern durch die Art, wie Figuren beobachtet werden, wie sie sich geben und wie sie auf Situationen reagieren. Das Mockumentary‑Element verleiht Albion eine zusätzliche Ebene, die man in Spielen bisher kaum gesehen hat und die den typischen Fable‑Ton auf moderne Weise weiterführt.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Fable 4

12 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Robilein 1205030 XP Xboxdynasty Legend Platin | 23.01.2026 - 11:58 Uhr

    Das liest sich doch genial. Hat schon in den paar Minuten Gameplay funktioniert. Musste mehr als einmal lachen und schmunzeln. Allein wegen dem trockenen und einzigartigen Humor möchte ich es auf Englisch spielen😂😂😂

    0
  4. Senseo Mike 91795 XP Posting Machine Level 1 | 23.01.2026 - 12:05 Uhr

    Das ist doch nicht neu, das ist Fable.
    Die NPC haben schon immer mit Süfisanz und Humor auf den Spieler reagiert.
    Ich hoffe nur, das es im Autum 2026 auch mit deutscher Syncro erscheint. Sonst nützt mir der britische Humor gar nichts, Ablesen kann manchmal recht trocken sein…

    1
    • Saphira 4905 XP Beginner Level 2 | 23.01.2026 - 12:15 Uhr
      Antwort auf Senseo Mike

      Stimmt, wenn man nur auf die Untertitel starren muss, kann man auch besser gleich ein Buch lesen!!

      1
    • LargeHenry 8800 XP Beginner Level 4 | 23.01.2026 - 12:28 Uhr
      Antwort auf Senseo Mike

      Wäre traurig, wenn nicht, vor allem weil Fable 1-3 alle eine deutsche Synchronisation hatten.
      Aber bei Microsoft glaube ich tatsächlich nicht dran, sie haben ja auch schon bei Outer Worlds 2, Avowed und Oblivion keine deutsche Synchronisation angeboten. Klar, Outer Worlds 1 hatte auch keine, aber da kann man argumentieren, dass es keinen großen Geldgeber gab. Das sieht bei Teil zwei wieder komplett anders aus.

      0
  5. 2run 34420 XP Bobby Car Geisterfahrer | 23.01.2026 - 12:06 Uhr

    Bis auf ein zwei Sachen fand ich den Trailer wirklich super

    0
  6. Nibelungen86 314920 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 23.01.2026 - 12:10 Uhr

    Humor ist immer subjektiv, die Gesichter wurden in den ersten Teilen angeblich etwas verschoben ec gemacht, als bewusste Entscheidung.

    0
  7. Mech77 75175 XP Tastenakrobat Level 3 | 23.01.2026 - 12:12 Uhr

    Fand den Humor in der Präsentation schon witzig und das als einen wichtigen Aspekt, die Seele vom Original zu bewahren.

    0

Hinterlasse eine Antwort