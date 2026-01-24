Fable 4: Albion ist kleiner als eine Forza Horizon-Welt

Der Schauplatz von Fable fällt kleiner aus als eine übliche Forza Horizon-Welt, bietet dafür aber deutlich mehr Details.

Im Gegensatz zu seinen mittlerweile betagten Vorgängern wird Fable auf eine komplett offene Welt setzen, welche direkt zum Start frei erkundet werden kann. Da stellt sich natürlich die Frage, wie groß diese ausfallen wird.

Da Entwickler Playgound Games bisher vor allem für die Forza Horizon-Riehe bekannt ist, liegt ein Vergleich mit einer Welt der Rennspiel-Serie nahe. Eine Frage, die Game Director Ralph Fulton nicht zum ersten Mal hört, wie er im Gespräch mit IGN erklärt.

Albion falle zwar kleiner aus als die übliche Forza Horizon-Welt, biete dafür aber viel mehr Details. Spieler müssten sich keine Sorgen darüber machen, ob es in Fable auch wirklich genug zu entdecken gäbe:

„Ich bin es gewohnt, diese Frage zu beantworten, seit ich an dem anderen Spiel gearbeitet habe. Und der Vergleich ist tatsächlich nützlich, denn es wird Sie wahrscheinlich nicht überraschen, dass es in Bezug auf die Fläche kleiner ist als eine Horizon-Welt. Horizon-Welten sind so konzipiert, dass sie mit einer Geschwindigkeit von 250 Meilen pro Stunde erlebt werden können. In diesen Spielen legt man die Strecke also viel schneller zurück als in unserem. In unserem Spiel bewegt man sich höchstens mit der Geschwindigkeit eines Pferdes.“ „Es wird trotzdem lange dauern, bis man alles durchgespielt hat. Es gibt jede Menge zu entdecken, aber bei diesem Spiel mussten wir viel mehr Details einbauen, als wir es bei einem Horizon-Spiel unbedingt müssen. Man bewegt sich also langsamer, sieht aber viel mehr und erlebt viel mehr. Ich glaube, man taucht dadurch vielleicht noch tiefer in die Welt ein. Man kann beispielsweise jedes Gebäude im Spiel betreten, und das nicht nur zum Anschauen.“ „Jedes Gebäude braucht eine Innenausstattung, weil man es ausrauben könnte, wenn man wollte, oder man könnte es kaufen und dort mit seiner Familie oder einer seiner Familien leben“, so Fulton. „Ich denke, der Fokus wurde einfach dorthin verlagert, und am Ende haben wir viel mehr Details von Grund auf eingebaut, wenn Sie verstehen, was ich meine.“ „Als Erstes haben wir unseren Fable-Charakter in Surfers Paradise aus Forza Horizon 3 herumlaufen lassen, und es dauerte eine Ewigkeit, bis man irgendwo ankam. Und ich glaube, wenn wir es bis dahin noch nicht begriffen hatten, wurde uns in diesem Moment klar: ‚Okay, wir müssen hier ein paar unserer Messwerte anpassen.‘“