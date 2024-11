Fable 4: Alpha-Gameplay sieht angeblich fantastisch aus

Autor:, in / Fable 4

Alpha-Gameplay aus dem kommenden Fable soll angeblich fantastisch aussehen und vom Kampfdesign Ähnlichkeiten mit The Witcher haben.

Playground Games arbeitet derzeit fleißig am neusten Teil der Fable-Reihe. Der Entwickler zeigte zuletzt im Juni einen heldenhaften Trailer, in dem man einen Release für 2025 bestätigte.

Neuigkeiten zum Spiel gab es seitdem nicht. Inoffiziell aber dürften Fans nach den neusten Gerüchten wohl noch heißer auf Fable sein.

Wie Jez Corden von Windows Central im Xbox Two-Podcast erzählte, habe er einen Blick auf Fable werfen können. Gesehen habe er demnach Gameplay aus einer Alpha-Version. Von wann diese stammt, konnte er zwar nicht sagen, doch war er schwer begeistert und sagte, es sah „f*cking fantastic“ aus.

Man sehe außerdem, dass DNA von CD Projekt RED darin stecken würde und nannte Ähnlichkeiten beim Kampfdesign aus The Witcher. Es wurde aber nicht einfach zu 100 % übernommen. Nahkampfbewegungen wie Ausweichen, Ausweichrollen oder Pirouetten würden weiterhin nahtlos in eine Exekution übergehen, was ziemlich cool aussieht, wie Corden weitererzählt. Für Early Gameplay sah es seiner Ansicht nach sehr feingeschliffen aus.

Darüber hinaus sei der Ton bei der Story und dem Design der Gegner erwachsener. Für den Hauptcharakter gebe es auch mehrere Optionen bei den Waffen. Er sah auch Zaubersprüche, bei dem Gegner auf den Boden gerammt wurden, eine riesige Kreatur, die wie ein Huhn aussah und einen Werwolf.

Fable wird 2025 für Xbox Series X|S, Game Pass und PC (Steam) erscheinen.