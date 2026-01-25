Fable 4: Entwicklerinfos enthüllen völlig verrückte Details zum Reboot

Fable entfaltet seine märchenhafte Welt: Das Reboot setzt auf handgefertigte NPCs, vollständige Innenräume und vieles mehr!

In einem neuen Entwicklergespräch hat Playground Games eine beeindruckende Menge frischer Informationen zum kommenden Fable enthüllt.

Das Reboot, das im Herbst 2026 erscheinen soll, zeigt sich dabei ambitionierter und detailverliebter, als viele erwartet hatten.

Die Entwickler betonen, dass sie sich von einem alten Leitgedanken aus den Archiven von Lionhead inspirieren ließen: Fable ist Märchen, nicht Fantasy. Dieser Ansatz prägt das gesamte Erscheinungsbild, den Ton und die Struktur der Spielwelt.

Besonders auffällig ist der enorme Aufwand, der in die Gestaltung der Welt geflossen ist.

Jeder einzelne Bau in Albion besitzt ein vollständig ausgearbeitetes Innenleben. Häuser lassen sich betreten, durchsuchen oder sogar ausrauben, und wer möchte, kann jedes Gebäude oder Geschäft kaufen.

Die Entscheidung, auf eine kompaktere Welt zu setzen, entstand bewusst. Statt gigantischer Flächen wie in einem Forza-Titel konzentriert sich das Team auf eine dichte, handgefertigte Umgebung, die für langsame Erkundung zu Pferd ausgelegt ist.

Auch die Bevölkerung Albions wurde mit außergewöhnlicher Sorgfalt erschaffen. Rund 1.000 NPCs wurden individuell gestaltet, benannt, vertont und mit eigenen Tagesabläufen versehen.

Auf prozedurale Generierung verzichtete das Studio vollständig. Dieses Maß an Handarbeit spiegelt sich auch im überarbeiteten Moralsystem wider. Entscheidungen wirken sich nicht global aus, sondern bleiben lokal begrenzt. Eine Handlung kann einen Bewohner erfreuen und gleichzeitig einen anderen verärgern, ohne dass sich die Konsequenzen automatisch über die gesamte Karte ausbreiten.

Technisch basiert das Projekt auf ForzaTech, der Engine, die sonst die Rennspiele von Playground Games antreibt. Damit das System filmische Szenen, Quests und komplexe Charakterinteraktionen verarbeiten kann, musste das Team erhebliche Anpassungen vornehmen. Die Entwickler betonen jedoch, dass sie bewusst in diese Technologie investieren, weil sie langfristig das Fundament für ihre Vision bildet.

Persönliche Beziehungen spielen ebenfalls eine Rolle. Heiraten, Nachwuchs und Scheidungen gehören wieder zum Spielkonzept, während ein tierischer Begleiter diesmal fehlt. Das Team erklärt, dass die Zeit nicht ausreichte, um einen Hund in der gewünschten Qualität umzusetzen, schließt aber nicht aus, dass ein Nachfolger diese Idee aufgreift.

Fable – Erste Fakten

Jedes Gebäude im Spiel besitzt ein komplettes Interieur und kann betreten werden.

Jedes Haus lässt sich ausrauben, wenn ihr das Risiko eingehen wollt.

Häuser und Geschäfte können gekauft und zu eigen gemacht werden.

„Fabeln sind Märchen, keine Fantasie“ – dieser Grundsatz prägte Look und Ton des Spiels und stammt aus einem alten Dokument aus den Archiven der Lionhead Studios.

Alle NPCs sind handgefertigt – keine prozedurale Generierung.

Persönlichkeiten und Tagesabläufe von rund 1000 NPCs wurden individuell erstellt; alle sind benannt, vertont und einzigartig gestaltet. Heirat und Scheidung sind möglich.

Das Reputationssystem fällt deutlich komplexer aus als in früheren Fable-Teilen: Eine Handlung kann einen NPC erfreuen, während ein anderer sie verabscheut.

Ruf verbreitet sich nicht global: Was in einer Stadt geschieht, ist nicht automatisch am anderen Ende der Karte bekannt.

Die Welt ist kompakter als in einem Forza-Titel, ausgelegt auf langsameres Erkunden zu Pferd statt in Supercars.

Hohe Inhaltsdichte hatte Vorrang vor reiner Größe, damit jeder Innenraum detailliert und handgefertigt wirken kann.

Fable läuft auf ForzaTech, derselben Engine wie die Forza-Reihe.

Erscheint Day 1 im Xbox Game Pass

Unterstützt Xbox Play Anywhere

Das Projekt gilt intern als echtes Herzensvorhaben. Seit 2016 arbeitet Playground Games in unterschiedlichen Phasen daran, und viele Teammitglieder seien langjährige Fable-Fans.

Besonders erfreut zeigt sich das Studio darüber, dass der Titel auch auf der PS5 erscheint, da man möglichst viele Spieler erreichen möchte. Zur Handlung schweigt das Team weiterhin und lässt offen, ob die ursprüngliche Trilogie als Kanon betrachtet wird.