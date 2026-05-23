Fable 4: Entwicklerteam sucht Verstärkung

Nach der erfolgreichen Veröffentlichung von Forza Horizon 6 steht mit der Fertigstellung von Fable die nächste große Herausforderung für Entwickler Playground Games an. Das Rollenspiel soll noch im Herbst dieses Jahres erscheinen.

Um dieses Ziel verwirklichen zu können ist man aktuell auf der Suche nach Verstärkung für sein Team. In den Bereichen Technik und Design, Community, Cinematics und Produktion sind dazu verschiedene Stellen zu vergeben.

Gesucht werden unter anderem ein Principal Gameplay Engineer, ein Senior UI Engineer, ein Senior Producer, ein Senior Game Designer, ein Media Lead und ein erfahrener Cinematic Artist.

„Nach dem unglaublichen Start von Forza Horizon 6 in dieser Woche ist die Begeisterung im gesamten Studio riesig. Aber wir sind noch nicht fertig. Da Fable noch in diesem Jahr erscheinen wird, suchen wir weiterhin nach Mitarbeitern aus verschiedenen Fachbereichen, um weitere außergewöhnliche Talente in das Team zu holen,“ so Playground Games auf dem offiziellen LinkedIn-Account.