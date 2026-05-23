Fable 4: Entwicklerteam sucht Verstärkung

Nach der erfolgreichen Veröffentlichung von Forza Horizon 6 steht mit der Fertigstellung von Fable die nächste große Herausforderung für Entwickler Playground Games an. Das Rollenspiel soll noch im Herbst dieses Jahres erscheinen.
Um dieses Ziel verwirklichen zu können ist man aktuell auf der Suche nach Verstärkung für sein Team. In den Bereichen Technik und Design, Community, Cinematics und Produktion sind dazu verschiedene Stellen zu vergeben.
Gesucht werden unter anderem ein Principal Gameplay Engineer, ein Senior UI Engineer, ein Senior Producer, ein Senior Game Designer, ein Media Lead und ein erfahrener Cinematic Artist.
„Nach dem unglaublichen Start von Forza Horizon 6 in dieser Woche ist die Begeisterung im gesamten Studio riesig. Aber wir sind noch nicht fertig. Da Fable noch in diesem Jahr erscheinen wird, suchen wir weiterhin nach Mitarbeitern aus verschiedenen Fachbereichen, um weitere außergewöhnliche Talente in das Team zu holen,“ so Playground Games auf dem offiziellen LinkedIn-Account.
32 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hört sich für mich nach Verschiebung an 😅
Definitiv!!!
Naja mal abwarten
Bisschen arg spät für die Bereiche finde ich 🙁
Nicht wirklich.
Wenn man sich den Beitrag der Quelle durchliest, dann werden nach Beendigung des Projektes auch die aushelfenden Studios abgezogen (wzb Blizzard bei den Cinematics aushilft).
Wäre nur logisch, wenn man da eigene Fachkräfte für die Zukunft hat und nicht wieder ein Team von Blizzard aushelfen muss.
Muss nicht zwingend noch für Fables Feinschliff sein.
Aber mit dem erneuten Erfolg von Forza Horizon 6, bietet es sich halt an nochmals Werbung für das Studio zu machen und talentierte Leute ins Studio zu holen.
Die Quelle erwähnt es ja auch nochmal, dass Playground von einigen weiteren Studios innerhalb des MS-Kosmos unterstützt wird.
Wäre natürlich super, wenn man in Zukunft dafür eigene Leute hat.
Die Leute müssen zuerst eingestellt werden und dann brauchts noch eine gewisse Einarbeitungszeit. Klar können die in 6 Monaten releasen…