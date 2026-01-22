Fable 4: Erstes ausführliches Deep Dive Video aus Albion

Zum ersten Mal seit Beginn der neuen Entwicklungsphase gewährt Playground Games einen längeren Blick auf Fable, das kommende Open World Action RPG, das die traditionsreiche Reihe in eine neue Generation führt.

Während der Developer Direct zeigte das Studio eine Reihe frischer Szenen, die einen Eindruck davon vermitteln, wie sich das Abenteuer in Albion künftig anfühlen wird. Die Präsentation bot einen Mix aus Gameplay-Ausschnitten, technischen Details und Einblicken in die kreative Ausrichtung des Projekts.

Im Mittelpunkt stand die Art und Weise, wie Playground Games die offene Welt gestaltet. Die Entwickler stellten dar, wie sie die charakteristische Mischung aus Humor, Fantasy und Abenteuerelementen in ein modernes Spielgefühl übertragen. Gleichzeitig wurde deutlich, wie stark das Team auf erzählerische Dynamik setzt, um die Welt lebendig wirken zu lassen. Die gezeigten Szenen deuteten an, wie eng Story, Erkundung und Action miteinander verwoben sind.

Parallel zur Präsentation bestätigte das Studio die geplanten Plattformen. Fable erscheint im Herbst für Xbox Series X/S, Xbox auf PC, Xbox Cloud, Steam, PlayStation 5 und wird zudem Teil von Xbox Game Pass Ultimate sein.

Darüber hinaus wird der Titel als Xbox Play Anywhere veröffentlicht, was Spielern zusätzliche Flexibilität beim Wechsel zwischen PC und Konsole ermöglicht.

Mit dem Deep Dive setzt Playground Games ein erstes klares Zeichen, wohin die Reise für die Marke geht und wie das neue Fable seine Identität zwischen Tradition und moderner Rollenspielstruktur findet.