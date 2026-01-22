Fable 4: Erstes ausführliches Deep Dive Video aus Albion

Zum ersten Mal seit Beginn der neuen Entwicklungsphase gewährt Playground Games einen längeren Blick auf Fable, das kommende Open World Action RPG, das die traditionsreiche Reihe in eine neue Generation führt.
Während der Developer Direct zeigte das Studio eine Reihe frischer Szenen, die einen Eindruck davon vermitteln, wie sich das Abenteuer in Albion künftig anfühlen wird. Die Präsentation bot einen Mix aus Gameplay-Ausschnitten, technischen Details und Einblicken in die kreative Ausrichtung des Projekts.
Im Mittelpunkt stand die Art und Weise, wie Playground Games die offene Welt gestaltet. Die Entwickler stellten dar, wie sie die charakteristische Mischung aus Humor, Fantasy und Abenteuerelementen in ein modernes Spielgefühl übertragen. Gleichzeitig wurde deutlich, wie stark das Team auf erzählerische Dynamik setzt, um die Welt lebendig wirken zu lassen. Die gezeigten Szenen deuteten an, wie eng Story, Erkundung und Action miteinander verwoben sind.
Parallel zur Präsentation bestätigte das Studio die geplanten Plattformen. Fable erscheint im Herbst für Xbox Series X/S, Xbox auf PC, Xbox Cloud, Steam, PlayStation 5 und wird zudem Teil von Xbox Game Pass Ultimate sein.
Darüber hinaus wird der Titel als Xbox Play Anywhere veröffentlicht, was Spielern zusätzliche Flexibilität beim Wechsel zwischen PC und Konsole ermöglicht.
Mit dem Deep Dive setzt Playground Games ein erstes klares Zeichen, wohin die Reise für die Marke geht und wie das neue Fable seine Identität zwischen Tradition und moderner Rollenspielstruktur findet.
OMG das ist alles was ich je von einem Fable Reboot wollte! Sieht mega geil aus. Für mich persönlich ganz klar schon jetzt ein GotY-Anwärter!
Anwärter? Ja. Gewinner wahrscheinlich nicht; das ist der Xbox-Fluch.
Ein Spiel benötigt aber auch keine Awards um gut zu sein
Verstehe dich. Der Artstyle und die Spielwelt sind der Wahnsinn. Dann das ganze Moral- und Wirtschaftssystem. Ja, das Spiel wird mich richtig viel Lebenszeit kosten😂😂😂
Schließe ich mich an 🔝😍😍😍
Ich hatte bisher noch kein Fable Teil gespielt, aber das neue Spiel steht nach dem Gezeigten ganz weit oben auf meiner Liste. Sah nicht nur sehr gut aus, sondern wirkte auch sehr interessant mit dem Moralsystem, den NPC Tagesroutinen und den Einfluss der Entscheidungen die man trifft.
Yes freu mich darauf. Mega endlich wieder Hühner treten 😄
Das wird doch nie langweilig oder? 😂😂😂
zauberhafter Artstyle, sehr verspielte Spielmechaniken, tolle Athmo, Detailverliebtheit bis zum Gehtnichtmehr und wuchtige Kämpfe… absolutes Musthave für mich
Mega, sieht unglaublich gut aus und hört sich absolut richtig an, was die Entwickler da für ne Richtung andeuten
Sind die 24 Fps wieder eine Design Entscheidung?