Fable 4: Forza-Tech-Engine macht angeblich Probleme

Bei der Entwicklung von Fable 4 soll das Team von Playground Games auf Hindernisse gestoßen sein. So soll es Probleme mit der ForzaTech-Engine geben. Diese wurde bislang für die Forza Horizon-Spiele genutzt und ist damit hauptsächlich zur Umsetzung von Rennspielen gedacht.

Wie Gaz von Game on Daily’ im XNC Podcast von Colt Eastwood behauptet, musste man das Spiel herunterskalieren. Es fehle demnach an Fachwissen im Bereich Open World-Gameplay und seinen entsprechenden Mechaniken. Letzteres musste man intern erst selbst entwickeln.

Trotzdem müsse man sich laut Gaz keine Sorgen machen. Das Spiel sei aber wohl nicht so weit fortgeschritten, wie man vielleicht vermuten könnte, womit der Release noch in weiter Ferne liegen könnte.

Auf die angeblichen Probleme reagierte Playground Games recht schnell. Senior Producer Amy sagte demnach, dass das Scoping ein ganz normaler Prozess bei der Entwicklung eines Videospiels sei.

Auch würde man damit sicherstellen, dass sich das Team mit der verfügbaren Zeit auf eine klare Vision konzentrieren kann. Verzögerungen und Crunchphasen könnten sonst eintreten, wenn man nicht richtig plane.

„Ich wollte etwas zum Thema Scoping klarstellen: Es ist ein normaler, notwendiger und gesunder Teil der Spieleentwicklung. Ich kann Ihnen garantieren, dass jedes einzelne AAA-Spiel, das Sie jemals gespielt haben, während der Entwicklung regelmäßig ein Scoping durchlaufen hat.“

„Damit soll sichergestellt werden, dass sich das Team auf eine klare Vision konzentriert und das Spiel in der zur Verfügung stehenden Zeit entwickeln kann, ohne sich selbst zu zerstören. Bei Spielen, die nicht korrekt geplant wurden, kommt es häufig zu Verzögerungen und Engpässen – beides sollten wir nach Möglichkeit vermeiden.“

Gerade Rollenspiele können eine Vielzahl an Mechaniken, Funktionen und Inhalte enthalten. Manchmal will man vielleicht für den Moment auch nur zu viel und man muss Anpassungen vornehmen, um Zeitpläne einzuhalten oder nicht die eigene Gesundheit zu gefährden.