Fable 4: Gerücht deutet auf interne Verschiebung und mögliches 2027 Szenario

Fable 4 könnte laut aktuellen Berichten intern verschoben worden sein, auch wenn weiterhin ein Release im laufenden Jahr angestrebt wird. Dabei handelt es sich um nicht bestätigte Informationen.

Auslöser für die Spekulationen sind Aussagen von Jeff Grubb, der angibt, entsprechende Hinweise erhalten zu haben. Demnach wurde das Spiel intern nach hinten verschoben, ohne dass dies zwangsläufig eine offizielle Terminänderung bedeutet.

Gleichzeitig soll weiterhin versucht werden, Fable 4 noch in diesem Jahr zu veröffentlichen. Intern gebe es jedoch offenbar Bedenken im Hinblick auf den Release von Grand Theft Auto VI, der als starker Konkurrenzfaktor gilt.

Sollte sich der Release von Fable über diesen Zeitraum hinaus verschieben, könnte sich das Zeitfenster laut den genannten Informationen in Richtung Jahresende verlagern. Ein später Termin im Dezember würde wiederum das Risiko erhöhen, dass sich der Release weiter ins Jahr 2027 verschiebt.

“ „Ich habe gehört, dass ‚Fable‘ intern zurückgestellt wurde. Das heißt aber nicht, dass es nächstes Jahr erscheint. Anscheinend versuchen sie immer noch, es noch in diesem Jahr herauszubringen, aber sie machen sich Sorgen wegen der Veröffentlichung von ‚GTA 6‘. Sollte es also über die Veröffentlichung von ‚GTA 6‘ hinaus verschoben werden, könnte sich der Termin auf Dezember verschieben, was es zu einem heißen Kandidaten für eine Verschiebung auf 2027 machen würde.“

Offizielle Aussagen zu einer möglichen Verschiebung gibt es derzeit nicht. Entsprechend bleiben die Informationen als Gerücht einzuordnen. Dazu gilt dieses Gerücht für alle Spiele, die nicht rechtzeitig vor dem Release von GTA 6 im November fertig werden. Schließlich will man nach der Veröffentlichung möglichst viel Abstand haben, weil gefühlt die ganze Welt erstmal nur noch Grand Theft Auto VI spielen wird.

RUMOR | Jeff Grubb has heard that Fable has been pushed internally. “I’ll say that I’ve heard that Fable has been pushed internally. That doesn’t mean that it’s coming out next year. Apparently they’re still trying to get it out this year, but they are worried about the launch… pic.twitter.com/e2wsoBwnzS — Idle Sloth (@IdleSloth84_) April 12, 2026