Fable 4: Große Story‑Details und mehr extra zurückgehalten

Fable hält große Story‑Details noch zurück – mehr Infos zu Cast, Entscheidungen und Gameplay folgen vor dem Herbst‑Release.

Fable bereitet sich auf seinen Herbststart vor und bestätigt, dass die Developer Direct bewusst nur erste Einblicke bot, während umfangreiche Storyelemente, der vollständige Cast und tiefere Gameplay Systeme wie Kampf, Progression, Erkundung sowie soziale und wirtschaftliche Simulationen erst in den kommenden Monaten ausführlich vorgestellt werden.

In der aktuellen Präsentation zu Fable blieb somit ein Bereich bewusst im Hintergrund: die Hauptgeschichte.

Die Entwickler erklären, dass sie sich bei der Developer Direct auf Themen konzentriert haben, die seit Jahren unbeantwortet im Raum standen.

Nach einer langen Phase der Stille diente das Format vor allem dazu, zentrale Fragen der Community zu klären und dem Team selbst die Möglichkeit zu geben, über seine Arbeit zu sprechen. Die frühen Quests, die gezeigt wurden, bilden daher nur einen kleinen Ausschnitt aus einer Handlung, die im fertigen Spiel deutlich umfangreicher ausfallen wird.

Ein weiterer Punkt, der bislang nur angedeutet wurde, ist der Cast. Die Entwickler verweisen darauf, dass sie über die Besetzung erst in den kommenden Monaten ausführlicher sprechen möchten. Die Figuren, die ihr im Verlauf der Geschichte trefft, sollen eine wichtige Rolle spielen, und viele Details bleiben bewusst noch unter Verschluss. Auch die Vielzahl an Entscheidungen und Konsequenzen, die sich durch das gesamte Abenteuer ziehen, wurde nur angerissen.

Ein Thema, das die Entwickler dagegen klarstellen wollten, ist die Charakteranpassung. Nach Jahren des Schweigens war es ihnen wichtig zu bestätigen, dass ihr euren Helden vollständig gestalten könnt. Das System soll es ermöglichen, die eigene Figur in jeder Hinsicht zu formen und damit den Grundgedanken des Spiels zu unterstreichen.

Mit Blick auf den Herbst, in dem Fable erscheinen soll, kündigt das Team weitere Einblicke an.

In den kommenden Monaten werden sie ausführlicher über die Geschichte sprechen, den Cast vorstellen und tiefere Einblicke in zentrale Gameplay-Systeme geben.

Dazu gehören Kampfmechaniken, Fortschrittssysteme, Waffenvielfalt, Erkundung sowie die sozialen und wirtschaftlichen Simulationen, die Albion prägen.

Die Entwickler betonen, dass noch viele Informationen folgen werden und Fable in den nächsten Präsentationen deutlich umfassender beleuchtet wird.