Fable 4: Neuer Trailer zum Rollenspiel bestätigt Release am 23. Februar 2027

Mit einem neuen Trailer beim Xbox Games Showcase hat Playground Games den Veröffentlichungstermin von Fable 4 bestätigt und damit den nächsten großen Meilenstein für den Neustart der Rollenspielreihe gesetzt.

Das Rollenspiel erscheint am 23. Februar 2027 für Xbox Series X|S, Xbox on PC und Xbox Cloud.

Der während des Showcases gezeigte Trailer gewährte einen weiteren Blick auf die Neuinterpretation der legendären Fantasy-Marke, die nach langer Pause ihr Comeback feiert.

Zum Start wird Fable 4 außerdem direkt im Xbox Game Pass verfügbar sein. Darüber hinaus erscheint das Spiel auch für PlayStation 5 und Steam.