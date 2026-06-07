Fable 4: Neuer Trailer zum Rollenspiel bestätigt Release am 23. Februar 2027

Mit einem neuen Trailer beim Xbox Games Showcase hat Playground Games den Veröffentlichungstermin von Fable 4 bestätigt und damit den nächsten großen Meilenstein für den Neustart der Rollenspielreihe gesetzt.
Das Rollenspiel erscheint am 23. Februar 2027 für Xbox Series X|S, Xbox on PC und Xbox Cloud.
Der während des Showcases gezeigte Trailer gewährte einen weiteren Blick auf die Neuinterpretation der legendären Fantasy-Marke, die nach langer Pause ihr Comeback feiert.
Zum Start wird Fable 4 außerdem direkt im Xbox Game Pass verfügbar sein. Darüber hinaus erscheint das Spiel auch für PlayStation 5 und Steam.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Muss sagen das gezeigte hat mir deutlich besser gefallen als das was letztes Jahr gezeigt wurde.
Abwarten 😂
Dachte erst kurz es wäre ein ganz neues Spiel von playground🫣
Im Gegensatz zu dem letzten gezeigten Material sind hier sichtbare Verbesserungen zu sehen!
Fable ist für mich uninteressant aber es sah super aus!
Anfang 2027 ist auch ziemlich voll mit guten Spielen 🤯, bin echt gespannt auf Fable.
Ich hoffe es wird gut, also so richtig. Wahrscheinlich gut das sie es verschoben haben.
Sehe ich das Richtig, bis jetzt wurde EIN Exklusivtitel für die Xbox vorgestellt und das soll das Ruder herumreissen? Nur Gears? (Ok, vielleicht auch Forza Horizon 6).
Im ernst jetzt? Ein wenig mager um die Gamer für den Kauf einer Xbox zu begeistern.
Ich fürchte den Spagat, den Microsoft da probiert wird eher kaum funktionieren.
Das jetzt gezeigt schaut für mich schon besser aus, als das man vorher sehen konnte.