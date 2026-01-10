Fable 4: Neues Gerücht bestätigt PS5‑Version

Das Fable 4, das 2020 im Rahmen des Xbox Games Showcase offiziell angekündigt wurde, sorgt erneut für Gesprächsstoff. Obwohl Microsoft den Titel damals klar als First‑Party‑Projekt präsentierte, gibt es nun Berichte, dass das Spiel auch für PlayStation 5 in Entwicklung sein soll.

Offiziell bestätigt ist das nicht, doch mehrere Insider deuten an, dass Microsoft bei ausgewählten Titeln zunehmend plattformübergreifend denkt.

Aktuell besitzt Fable 4 kein Release‑Datum, und die Entwickler halten sich weiterhin bedeckt, was Fortschritt und Zeitplan angeht. Das Projekt gilt als ambitionierter Neustart der klassischen Lionhead‑RPG‑Reihe, die seit Jahren auf eine Rückkehr wartet. Die Gerüchte über eine PS5‑Version heizen die Diskussionen zusätzlich an – vor allem, weil Fable 4 ursprünglich als klarer Xbox‑System‑Seller galt.

Ob Microsoft tatsächlich eine Multiplattform‑Strategie bei diesem Titel verfolgt oder ob es sich lediglich um Fehlinterpretationen handelt, bleibt abzuwarten. Sicher ist nur: Die Erwartungen an Fable 4 sind hoch, und jede neue Information entfacht sofort neue Spekulationen.