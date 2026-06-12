Fable 4: Neues Reputationssystem ersetzt Gut-und-Böse-Moral

Statt einer klaren Einteilung in Gut und Böse setzt Fable auf ein neues Reputationssystem, das deutlich differenzierter auf die Entscheidungen der Spieler reagieren soll. Wie Associate Game Director Craig Littler in einem Interview erklärte, möchte Playground Games den Bewohnern Albions künftig eigene moralische Maßstäbe geben.

Demnach bauen Spieler in jeder Region einen individuellen Ruf auf, der von den jeweiligen NPCs unterschiedlich bewertet wird. Laut Littler gehe das System „weit über Gut gegen Böse hinaus“ und ermögliche es Spielern, eine komplexe und vielschichtige Identität aufzubauen. Nicht jeder Bewohner werde dieselben Handlungen gleich bewerten.

Ein aktueller Gameplay-Einblick verdeutlicht diesen Ansatz. So kann ein Dorfbewohner den Helden für seinen geschäftlichen Erfolg und seinen Besitz bewundern, während ein anderer genau dieselben Eigenschaften als Zeichen von Arroganz und Reichtum interpretiert. In diesem Fall erhöhen Händler sogar ihre Preise als Ausdruck ihrer Ablehnung.

Littler betonte, dass jede Handlung eine lokale Reputation aufbaut und Spieler letztlich durch die Summe ihrer Entscheidungen bekannt werden. Die Bewohner Albions würden diese Taten anschließend anhand ihrer eigenen moralischen Vorstellungen beurteilen. Was für einen NPC als positiv gilt, könne für einen anderen durchaus negativ sein.

Damit verabschiedet sich Playground Games von einem Markenzeichen der ursprünglichen Lionhead-Trilogie. Dort führten Entscheidungen oft direkt zu sichtbaren körperlichen Veränderungen. Böse Taten ließen dem Helden Hörner wachsen, während gute Handlungen mit einem engelsgleichen Erscheinungsbild belohnt wurden.

Der neue Ansatz orientiert sich stärker an modernen Rollenspielen, in denen Entscheidungen selten eindeutig als richtig oder falsch eingestuft werden. Bereits Anfang des Jahres erklärte Playground-Gründer Ralph Fulton, dass die neue Darstellung von Moral stärker widerspiegeln solle, wie unterschiedliche Menschen Entscheidungen in der realen Welt bewerten.

Ob der Verzicht auf das klassische Moralsystem bei langjährigen Fans gut ankommt, dürfte weiterhin für Diskussionen sorgen. Playground Games scheint jedoch bewusst auf mehr Nuancen und individuelle Reaktionen der Spielwelt zu setzen.