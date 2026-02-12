Fable 4: Peter Molyneux reagierte emotional auf das Gameplay

Fable‑Schöpfer zeigt sich bewegt vom neuen Fable-Trailer, wünscht sich jedoch mehr „Chaos“ und Charakter.

Peter Molyneux, ehemaliger Lionhead‑Entwickler und Schöpfer von Fable, wurde zum Reboot der Rollenspiel-Franchise befragt. Beim Ansehen des ersten Gameplays sei er emotional geworden, wie er IGN verriet.

Er erklärte, dass es ihn tief berührt habe zu sehen, wie das von seinem Team erschaffene Universum weiterlebt. Für ihn sei es ein starkes Gefühl gewesen, dass Fable auch ohne Lionhead eine Zukunft hat.

Molyneux lobte mehrere kreative Entscheidungen von Playground Games. Besonders positiv hob er hervor, dass das Studio die Geschichte von Fable 1 neu interpretiert, statt die bestehende Saga fortzuführen. Auch bestimmte visuelle Anspielungen und erzählerische Elemente – wie die versteinerten Familienmitglieder des Protagonisten – bezeichnete er als „super smart“.

Ganz ohne Kritik kam er jedoch nicht aus. Der Ton und die Optik des Spiels wirkten für ihn „leicht antiseptisch“. Fable sei für ihn nie sauber, klar definiert oder geradlinig gewesen, sondern chaotischer, schmutziger und überzeichnet – mit übergroßen Gürtelschnallen, klobigen Stiefeln und einer Welt voller krummer Linien.

Er hoffe, dass Playground Games in den kommenden Monaten noch mehr von dieser charakteristischen Unordnung einfließen lässt.

Trotz dieser Einwände freut sich Molyneux auf den Release. Er betonte, dass er Fable unbedingt spielen werde – nicht als Kritiker, sondern als jemand, der das Universum liebt und schätzt.